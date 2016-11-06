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۱۶ آبان ۱۳۹۵، ۲۱:۲۲

هیئت پارلمانی رژیم صهیونیستی راهی مسکو شد

هیئت پارلمانی رژیم صهیونیستی راهی مسکو شد

یک هیئت پارلمانی رژیم صهیونیستی برای گفتگو درباره ایران امروز راهی مسکو پایتخت روسیه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، یک هیئت پارلمانی رژیم صهیونیستی(کنست) متشکل از برخی از اعضای کمیته امور خارجی و نظامی امروز راهی مسکو شدند.

بنا بر این گزارش،  به گفته «آوی دیختر» رئیس این کمیته هدف از این دیدار تلاش برای متقاعد کردن مسکو برای اتخاذ مواضع مثبت تر از سوی مسکو در قبال رژیم اسرائیل است.

همچنین قرار است ایران از دیگر محورهای مذاکرات این هیئت با طرف های روسی در مسکو با شد. دیختر با متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم در این خصوص گفت: ایران و اهداف  مشخص آن در کانون این گفت‌وگوها قرار دارند، زیرا ایران به عنوان کشور برجسته حامی تروریسم در جهان  بوده و در منطقه علیه اسرائیل و برخی کشورهای دیگر است.

کد مطلب 3817262
پیمان یزدانی

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