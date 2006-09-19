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۲۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۲:۲۰

وزير بهداشت در گفتگوي اختصاصي با مهر عنوان كرد :

نيروي انساني متخصص مهمترين سرمايه براي دستيابي به فناوري هاي نوين است

نيروي انساني متخصص مهمترين سرمايه براي دستيابي به فناوري هاي نوين است

ايران از نيروي انساني متخصص به عنوان مهمترين سرمايه براي تكنولوژي هاي جديد دارويي برخوردار است و در اين زمينه بايد برنامه ريزي بيشتري نيز صورت گيرد زيرا با وجود نيروي متخصص با انگيزه، پيشرفت علمي كشور ميسر خواهد شد.

دكتر "كامران باقري لنكراني" در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي مهر، در خصوص پيشرفت هاي كشور در بخش تكنولوژي هاي جديد دارويي خاطرنشان كرد: خوشبختانه كشور ما همگام با پيشرفت هاي روز دنيا در اين زمينه حركت كرده است و هم اكنون مراكز تحقيقاتي متعددي با محوريت بحث نانوتكنولوژي و بيوتكنولوژي در كشور تأسيس شده اند كه برخي از آنها به توليدات صنعتي نيز دست يافته اند.

وزير بهداشت يادآور شد: مسيري كه كشور در زمينه تكنولوژي هاي جديد در علوم دارويي طي مي كند راه روشني است و علي رغم اينكه اين علوم جزء علوم جديد در دنيا محسوب مي شوند خوشبختانه دانشمندان ايراني به سرعت توانسته اند به اين علم دست يابند.

وي تأكيد كرد: فعاليت دانشمندان ايراني موجب مي شود تا در آينده بسيار نزديكي فاصله مان را با دنيا كم كنيم و حرف هاي نو خودمان را به دنيا ارائه دهيم.
 
باقري لنكراني ادامه داد: موفقيت هاي متعدد دانشمندان ايراني نشان مي دهد هر زمان در پژوهش بر اساس اصول منطقي پيش برويم و بر اساس روش هاي عملي كار كنيم و به محرومين و كاهش دردهاي آنان فكر كنيم به نتايج موفقيت آميزي در يك تحقيق دست مي يابيم.

وزير بهداشت خاطرنشان كرد: جمهوري اسلامي ايران نه تنها در عرصه فناوري صلح آميز هسته اي برنامه ريزي مثبتي كرده بلكه براي همه عرصه هاي زندگي مردم برنامه ريزي مناسب انجام داده و مي توان نتايج آن را به عنوان دستاورد پر افتخار نظام جمهوري اسلامي ايران مطرح كرد.

کد مطلب 381737

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