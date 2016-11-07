سند توسعه شهرستان های اصفهان اردیبهشت سال آینده رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله اکبری شامگاه یک شنبه با بیان این مطلب در نشست مجمع نمایندگان استان اصفهان اظهار کرد: در طول چند ماه گذشته سلسله نشست های متعددی پیرامون رسیدگی به وضعیت منابع آبی استان اصفهان با مجموعه نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه های مرتبط با این موضوع برگزار شده ،اما در نهایت باید به این اصل مهم اذعان کنیم که راهکار حل این مشکل مسایل فنی و مهندسی نیست بلکه باید عزم حاکمیتی برای حل و فصل این وضعیت وارد کار شود.

وی افزود: در طول چند ماه گذشته سازمان برنامه و بودجه وضعیت آبی استان اصفهان در طول ۴۵ سال گذشته را مطابق اصول و استانداردهای شفاف و دقیق علمی مورد بررسی قرار داد و در نتیجه مشخص شد که نباید تمامی وضعیت کنونی را به مسائل جوی و میزان بارش ها نسبت دهیم.

رئیس سازمان برنامه وبودجه استان اصفهان با بیان اینکه وعده های مسئولان در خصوص طرح های آبرسانی و حل مشکل خشک سالی نباید موجب خدشه دار شدن سرمایه اعتماد اجتماعی شود، گفت: به طور مثال در خصوص رسیدگی به مشکلات کشاورزان شرق اصفهان با تمامی قول ها و وعده هایی که مطرح شد اما در نهایت اعلام نظر رهبر معظم انقلاب در خصوص لزوم حل و فصل این مشکل بزرگ موجب ایجاد آرامش شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد شدید از روند بیان وضعیت استان اصفهان در حوزه های مختلف صنعتی و اقتصادی گفت: در حقیقت نحوه ارائه گزارش برخی مدیران به شکلی است که اصفهان را از یک استان باربردار به یک استان برخوردار جلوه می دهد و این موضوع در نهایت موجب بروز مشکلات و لطمات جبران ناپذیری می شود.

اکبری با بیان اینکه تامین و تجهیز زیرساختی بسیاری از نیازمندی ها و مطالبات ملی در اصفهان و با اعمال هزینه بر مجموعه استان انجام می گیرد، تصریح کرد: به طور مثال در وضعیت کنونی بالغ بر ۳۰ درصد حمل و نقل سنگین کشور در محورهای مواصلاتی اصفهان انجام می گیرد وتمامی هزینه های این امر بر عهده استان است.

وی با بیان اینکه به لحاظ کمبود محسوس اعتبارات دولتی باید فرآیند سرمایه گذاری در نقاط مختلف کشور براساس اصل مزیت های نسبی انجام بگیرد، متذکر شد: به طور مثال برخی استانها به لحاظ ظرفیت در صنعت کشاورزی جزو رتبه های آخر کشوری هستند اما در میدان عمل شاهد تدوین و اجرای طرح های کلان کشاورزی در سطح این مناطق هستیم که این مصداق اتلاف منابع ملی است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان با تاکید بر اینکه سیاست گذاری و برنامه ریزی در سطح شهرستان های تابع استان باید مبتنی بر انجام طرح های شفاف و دقیق مطالعاتی و تدوین سند چشم انداز باشد، تاکید کرد: سند توسعه شهرستان های استان اصفهان تا اردیبهشت ماه سال آینده رونمایی می شود و تحقق این موضوع می تواند گامی بزرگ فراروی پیشرفت و آبادانی در استان باشد.