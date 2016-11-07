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۱۷ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۲۹

مدیر مالی شبکه کودک و نوجوان منصوب شد

مدیر مالی شبکه کودک و نوجوان منصوب شد

اقبال بهرامی مشعوف به عنوان مدیر مالی شبکه کودک و نوجوان سیما منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته ۱۶ آبان سید حسین شاکرطاهری ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان صدا و سیما طی حکمی اقبال بهرامی مشعوف را به سمت مدیر مالی شبکه کودک و نوجوان سیما منصوب کرد.

اقبال بهرامی مشعوف فارغ التحصیل رشته حسابداری در مقطع کارشناسی از دانشگاه شهید بهشتی (ره) و دانشجوی ارشد همین رشته در مرکز علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی است.

وی از سال ۱۳۷۸ به استخدام سازمان صدا و سیما درآمده و از سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۴ به مدت شش سال مدیریت مالی بسیج سازمان صدا و سیما را بر عهده داشته است.

کد مطلب 3817498

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