صدور سند کاداستری در مازندران ۸ درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن بهادر صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه تعداد ۱۰۳ هزار و ۹۷۲ فقره سند مالکیت کاداستری در این استان صادر و تحویل متقاضیان شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۴ افزایش هشت درصدی را نشان میدهد.
مدیرکل ثبتاسناد و املاک افزود: با توجه به اینکه دقت در ثبت املاک موجب کاهش دعاوی درمحاکم، امنیت بیشتر معاملات و حفظ و حراست از حقوق مالکین میگردد، باید با آموزشهای عمومی زمینه آگاهی هرچه بیشتر مردم در این زمینه را فراهم کرد.
وی بابیان اینکه در همین مدت بالغبر ۷۲ هزار و ۹۴۸ استعلام از دفاتر اسناد رسمی استان به ادارات ثبتاسناد و املاک تابعه استان ارسال شده و تماماً آن بهصورت الکترونیکی بررسی و پاسخدادهشده است، اظهار داشت: از محاسن ارسال استعلامات بهصورت الکترونیکی میتوان به جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه، عدم نیاز به حضور فیزیکی اربابرجوع، جلوگیری از سوءاستفاده و جعل در نقل و انتقالات و معاملات و نظارت مستقیم بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی توسط ادارات ثبت اشاره کرد.
مدیرکل ثبتاسناد و املاک مازندران خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین برنامههای این اداره کل سرعت عمل بیشازپیش در صدور اسناد مالکیت کاداستری است و امیدواریم با تسریع در صدور اسناد مالکیت اشخاص، اسناد مالکیت دولتی و نیز اسناد موقوفات زمینه رفاه حال هر چه بیشتر مراجعین و پیشبرد اهداف مدنظر سازمان ثبتاسناد و املاک کشور را فراهم نماییم.
وی در پایان با اشاره به اینکه شعار ما بر محور مکانیزه کردن انجام فرایندها استوار است، یادآور شد: در این زمینه و در جهت تسهیل و تسریع انجام امور مراجعین طی یک سال اخیر گامهای بسیار مطلوبی برداشتهایم که میتوان به تهیه آرشیو الکترونیکی پروندههای ثبتی و اسکن آنها اشاره کرد که با این اقدام تمامی پروندههای موجود بهراحتی و با تشریح جزییات قابلرؤیت و دسترسی است.
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