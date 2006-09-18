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۲۷ شهریور ۱۳۸۵، ۱۵:۵۱

معاون شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان گفت:‌

تسريع در صدور پروانه ساختماني در اصفهان

معاون شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان با اشاره به روان سازي صدور پروانه توسط شهرداري اين استان گفت: هماهنگي ميان سازمان نظام مهندسي و شهرداري مي تواند علاوه بر رفع مشكلات مردم موجب استقبال آنها به ساخت و سازهاي مجاز شود .

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهردر اصفهان، سيد جمال الدين صمصام شريعت با تاكيد بر اجراي  اصلاحات اساسي در زمينه روان سازي صدور پروانه  ساختماني ،‌افزود:‌ اين درحالي است با توجه به وجود مشكلات متعدد درزمينه استعلامات ، كنترل نقشه ها و بازديد ازمراحل مختلف ساختمان لذا واگذاري اينگونه مسئوليت ها به دفاتر خدمات مهندسي ضروري است

 

معاون شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان با اشاره به برخي اقدامات انجام شده توسط شهرداري در خصوص روان سازي صدور پروانه  ساختمان گفت : تشكيل كارگزاري صدور پروانه توسط دفاتر خدمات مهندسي ازجمله اقدامات  انجام شده براي روان سازي صدورپروانه ساختمان است واين درحالي است كه هماهنگي ميان سازمان نظام مهندسي و شهرداري مي تواند موجب رفع مشكلات مردم و افزايش رغبت آنها به ساخت و سازهاي مجاز شود .

 

همچنين در اين نشست غلامحسين عسگري رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان نيزبا استقبال ازطرح جديد شهرداري اصفهان گفت : با اجراي اين طرح تا حدود زيادي ازحجم مراجعه شهروندان به شهرداري كاهش مي يابد.

 

وي با اعلام آمادگي جهت انجام اين كاربر لزوم اجراي دقيق مقررات ملي ساختمان تاكيد كرد ، اظهار داشت : اميدواريم با اجراي برنامه هاي آموزشي ويژه درسطح مهندسان و ساير دست اندركاران ساختمان و چاپ كتاب هايي به زبان ساده براي استفاده عموم مردم، گام هاي موثري جهت گسترش فرهنگ رعايت ضوابط و مقررات ساخت و ساز برداشته شود.

 

دراولين نشست مشترك شهرداري اصفهان و سازمان نظام مهندسي اين استان راهكارهاي عملي درخصوص روان سازي در امر صدور پروانه ساختمان وهماهنگي و همكاري بيشتر سازمان نظام مهندسي و شهرداري مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

کد مطلب 381772

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