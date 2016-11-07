چهارمین مجمع اسلامی ـ مسیحی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، چهارمین مجمع اسلامی ـ مسیحی با عنوان «احترام و حفظ کرامت انسان؛ زمینه‌ساز صلح و امنیت جهانی»، دیروز سه شنبه با حضور آیت الله تسخیری، مشاور مقام معظم رهبری در امور جهان اسلام، حجت الاسلام والمسلمین یونسی مشاور رییس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی، حجت الاسلام والمسلمین نواب رییس دانشگاه ادیان و مذاهب و اندیشمندانی از کشورهای ایران، عراق، لبنان، نیجریه، آمریکا، سوئیس، واتیکان، ایتالیا، هند، فرانسه، انگلیس و هنگ کنگ در تهران در حسینیه الزهرا (س) سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی آغاز شد.

در مراسم افتتاحیه این مجمع، ابوذر ابراهیمی‌ترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، آیت‌الله سید مصطفی محقق‌داماد، رییس گروه اسلام فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، علامه شیخ مهدی صمیدعی، مفتی عام اهل سنت از عراق، کاردینال جان اونایکان، اسقف اعظم اوبایجا از نیجریه (مسیحی کاتولیک)، اسقف جان برایسون چین از آمریکا (مسیحی انگلیکن) به ایراد سخنرانی می‌پردازند.

در ابتدای این مراسم، حجت الاسلام والمسلمین محمد مهدی تسخیری، رییس مرکز گفتگوی بین‌المللی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در سخنانی گفت: امید است تا با برگزاری این دور از جلسات، حرکتی در زندگی مسالمت آمیز و کرامت آمیز انسانی جهت برقراری امنیت و صلح در جهان باشیم. ما بر این باوریم تا این جلسات و این گفتگوها افزوده شود.

وی افزود: امروز شخصیت‌هایی از کشورهای مختلف حضور دارند که هر کدام به عنوان رهبران جامعه خویش تاثیرگذار هستند. امیدوارم این کنفرانس‌ها توشه‌ای برای سعادت بشر امروز و فردا و همچنین برای نجات دادن محرومان و مقابله با ظلم و دیکتاتوری مثمرثمر باشد.

چهارمین مجمع اسلامی ـ مسیحی به میزبانی مرکز بین‌المللی گفت‌وگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، روزهای ۱۶ تا ۱۹ آبان‌ماه با عنوان «احترام و حفظ کرامت انسان؛ زمینه‌ساز صلح و امنیت جهانی» و حضور اندیشمندانی از کشورهای ایران، عراق، لبنان، نیجریه، آمریکا، سوئیس، واتیکان، ایتالیا، هند، فرانسه، انگلیس و هنگ کنگ در تهران برگزار می‌شود.

در این مجمع، محورهایی چون «گفت‌وگوی دینی؛ راهکاری برای ایجاد صلح و امنیت جهانی»، «نقش خانواده در ایجاد صلح و امنیت»، «راهکارهای ادیان برای مقابله با دین هراسی و اسلام هراسی»، «نقش ادیان در اجتناب از رفتارهای خشونت آمیز»، «ضرورت توقف خشونت در فلسطین، سوریه، یمن و بحرین و عراق» و «ضرورت توقف حمایت از گروه‌های داعش، النصر، القاعده و دیگر گروه‌های تروریست» بررسی می‌شود.

آیین اختتامیه چهارمین مجمع اسلامی ـ مسیحی نیز روز چهارشنبه، ۱۹ آبان‌ماه ساعت ۱۶ در حسینیه الزهرا (س) سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، برگزار می‌شود.

برگزاری سلسله جلسات علمی بین اعضای چهار گروه شیعه، اهل سنت، مسیحی کاتولیک و مسیحی انگلیکن، سفر به شهر قم و اصفهان، دیدار با شخصیت‌های دینی و فرهنگی از دیگر برنامه‌های این مجمع اسلامی ـ مسیحی برشمرده می‌شود.

بنابر اعلام این خبر، پیشنهاد برگزاری نشستی بین‌المللی با حضور هیأت‌های مسلمان و مسیحی با عنوان مجمع اسلامی ـ مسیحی در دیدار اسقف جان برایسون چین اسقف اعظم کلیسای کتدرال واشنگتن با رییس جمهور وقت ایران در سال ۱۳۸۷ در تهران داده شد که پس از موافقت و انتخاب هیأت رئیسه مسلمان شیعه، مسلمان اهل سنت، مسیحی کاتولیک و مسیحی انگلیکن، مقرر شد اولین نشست مجمع اسلامی- مسیحی برگزار شود. از این رو، اولین مجمع اسلامی ـ مسیحی به میزبانی کلیسای کتدرال واشنگتن سال ۱۳۸۸ در ایالات متحده آمریکا، واشنگتن دی سی، دومین مجمع سال ۱۳۹۰ در بیروت و سومین مجمع سال ۱۳۹۳ به میزبانی واتیکان در شهر رم ایتالیا برگزار شد.