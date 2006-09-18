بررسي اوضاع خاورميانه در ديدار رهبران مصر و عربستان

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري عربستان ، حسني مبارك و عبدالله بن عبدالعزيزاوضاع لبنان ، عراق ، اوضاع دارفور، همكاري دوجانبه و راههاي تقويت آن و آخرين تحولات در صحنه اسلامي و بين المللي را بررسي كردند.



رئيس جمهوري مصر و پادشاه عربستان بطور معمول، رايزني هايي را درباره اوضاع منطقه بويژه در شرايط حساس انجام مي دهند.



پنجمين ديدار مبارك از عربستان در پي دستيابي جنبشهاي فتح و حماس به توافقنامه اي(دوشنبه 20 شهريور) درباره تشكيل دولت وحدت ملي فلسطيني صورت مي گيرد كه مصر وعربستان از آن حمايت مي كنند كه هدف از اين امر پايان يافتن بحران سياسي و مالي در مناطق فلسطيني است.



شبكه خبري العربيه نيز گزارش داد كه موضوع هسته اي ايران از ديگر مسائلي بود كه رهبران عربستان و مصر درباره آن گفتگو كردند.

همچنين قرار است نشست جديد همسايگان عراق امروز با حضور نمايندگان كشورهاي مذكوردرجده برگزار شود.