واگذاری ۵ بنای تاریخی به بخش خصوصی/ کسی به فکر کاربری فرهنگی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پوینده ضمن بازدید از نمایشگاه مطبوعات در غرفه خبرگزاری مهر حضور پیدا کرد و گفت: ما ۱۰۰ موضوع مختلف را برای تغییر کاربری بناهای تاریخی مشخص کردهایم اما بیشتر سرمایهگذاران به برگشت سرمایه فکر میکنند و مایل هستند تا یک بنای تاریخی را به رستوران و سفرهخانه سنتی تبدیل کنند تا نگران سرمایه خود نباشند.
مدیرعامل صندوق احیاء و بهرهبرداری از بناهای تاریخی همچنین از واگذاری پنج بنا خبر داد و افزود: ۱۶ آبان ماه، خانه جعفرزاده در سبزوار، خانه حیرانی در یزد، خانه خادم باشی در اردبیل، کاروانسرای کوهیاب در نطنز و کاروانسرای محمد در جاده تهران- مشهد در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت تا مرمت و بهرهبرداری شود.
پوینده گفت: در تلاش هستیم تا برای سایر آثار و خانههای تاریخی سرمایهگذار بخش خصوصی پیدا کنیم و برای احیا و زندهسازی بناها اقدام کنیم.
همچنین مدیرعامل صندوق حفظ و احیای آثار تاریخی کشور که از غرفههای مختلف نمایشگاه مطبوعات بازدید کرده بود گفت: امیدوارم مردم و مسئولان به اهمیت رسانه پی ببرند. برگزاری نمایشگاههای این چنین هم فضایی را برای هنرمندان و نویسندگان و مسئولان دولتی فراهم می آورد تا با رسانههای مختلف آشنا شوند و هم فرصتی است تا مردم با اهل رسانه ارتباط بیشتری برقرار کنند.
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