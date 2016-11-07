به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی امروز در حاشیه بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها در نشستی خبری با اشاره به آخرین اقدامات در خصوص نقل و انتقال زائران حسینی در آستانه اربعین گفت: در این زمینه وزارت کشور هماهنگیهایی را با حضور تمام دستگاههای متولی انجام داده است. در حوزه حمل و نقل در بخش نقل و انتقال زائران از طریق جاده اقداماتی صورت گرفته به طوری که در سه مرز مهران، چزابه و شلمچه فعالیتهایی در جهت تسهیل عبور زائران در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: در این راستا پایانه مرزی شلمچه اخیراً به بهرهبرداری رسیده و پایانه مرزی مهران نیز نسبت به دو سال گذشته ساماندهی شده است. همچنین جاده اهواز به مرز چزابه نیز با سرمایهگذاری صورت گرفته تعریض شده است. علاوه بر این در مسیر ایلام به سمت مرز مهران نیز ساماندهی شده است.
وزیر راه و شهرسازی افزود: همچنین هماهنگیهایی برای تأمین اتوبوس برای نقل و انتقال مسافران صورت گرفته و دستگاههای مختلف نیز از جمله هلالاحمر، سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، پلیس و بخش خصوصی نیز همراهی کردهاند.
این عضو کابینه دولت یازدهم تصریح کرد: در بخش ریلی نیز در آستانه اربعین ۴۰ رام قطار فوقالعاده در مسیر تهران ـ خرمشهر با ظرفیت ۳۵ هزار نفر اضافه شده است. همچنین در مسیر اهواز ـ خرمشهر نیز ۱۱۵ هزار صندلی اضافه شده است. ضمن اینکه در حوزه دریا نیز امکان عزیمت مسافران از بندر خرمشهر فراهم شده است.
مذاکره با وزارت رفاه برای طرح مسکن اجتماعی
آخوندی در بخش دیگری از سخنانش درباره آخرین وضعیت طرح مسکن اجتماعی برای دهکهای پایین جامعه گفت: مسکن اجتماعی را باید با بخش رفاه پیوند بزنیم؛ دغدغه ما همواره این است که نهادهای اجتماعی از جمله سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)، مخاطبان مسکن اجتماعی باشند تا این واحدها در اختیار افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در این زمینه مذاکراتی با آقای ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفته تا به تدریج به تعریف واحدی در طرح مسکن اجتماعی دست یابیم.
ورود مراکز دانش فنی هواپیما به ایران با قراردادهای جدید
وزیر راه و شهرسازی همچنین به آخرین اقدامات درباره قرارداد هواپیماهای جدید اشاره کرد و گفت: در این زمینه در حال حاضر نمایندگان شرکتهای هواپیمایی مرتب در حال رفت و آمد به ایران هستند و قرارداد هواپیماها امیدواریم به زودی نهایی شود، چرا که تبدیل تفاهمنامه خرید هواپیماها به قرارداد مراحل نهایی خود را طی میکند.
آخوندی درباره ورود دانش فنی در حوزه هوانوردی به ایران نیز گفت: در هر قراردادی در حوزه صنعت هوانوردی به دانش فنی این صنعت از جمله ساخت قطعات، تعمیر و نگهداری هواپیما نیز توجه شده است.
وی با تأکید بر اینکه نگهداری، تعمیر و اورهال موتور هواپیما (MRO) مهمترین دانشی است که همه کشورها در صنعت هوانوردی به آن نیاز دارند، گفت: سازندههای قطعات هواپیمایی در دنیا محدود هستند، ضمن اینکه همه کشورها به دانش MRO مجهز نیستند؛ لذا در ورود هواپیماهای جدید، ورود دانش فنی را به شدت حمایت میکنیم. همانطور که در قراردادهای اخیر هم به این موضوع توجه جدی شده است.
پیشنهاد آئیننامه کنترل ساختمان به هیأت دولت
وزیر راه و شهرسازی در ادامه نشست خبری خود به وضعیت نظام مهندسی ساختمان در کشور اشاره کرد و افزود: مهندسی که مسئولیت میپذیرد باید در برابر شهرداری و مالک و آنچه که میسازد، پاسخ دهد؛ اینکه یک مهندس ناظر فقط نقشهها را امضا کند و پاسخگو نباشد قابل قبول نیست و باید در این زمینه بازنگری صورت گیرد.
آخوندی با تأکید بر اینکه نظام شهرسازی از هیچ مقررات شهرداری و مقررات ملی ساختمان تبعیت نمیکند، تصریح کرد: در این زمینه آئیننامه کنترل ساختمان مورد بازنگری قرار گرفته و به هیأت وزیران نیز پیشنهاد شده است؛ این آئیننامه در حال حاضر در کمیسیون زیربنایی هیأت دولت در مرحله بررسی قرار دارد.
وی ادامه داد: آئیننامه کنترل ساختمان، حقوق مالک، مهندس، شهر و دولت را در کنار هم میبیند و ضعفهای موجود را از بین میبرد.
وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره به کار بردن عبارت «شلختگی» برای پروژههای مسکن مهر گفت: برای پروژهای که بدون حتی یک صفحه نقشه ایجاد شده است و جز اینکه دهها هزار خانواده را با مشکل مواجه کرده است، «شلختگی» کمترین واژهای است که میتوان به کار برد.
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