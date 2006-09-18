دوره آموزشي مهندسي رفتار خوراكي براي كاركنان دولت برگزار مي شود

علي اكبر ميرزا آقايي خوانساري ، پيشنهاد دهنده طرح مذكور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: در راستاي طرح پيشنهادي مثلث تندرستي براي كارمندان دولت كه قرار است به صورت آزمايشي در سمنان با هماهنگي دانشگاه اين شهرستان برگزار شود ، طرح ديگري با عنوان اجراي دوره آموزشي مهندسي رفتار خوراكي براي كاركنان دولت ارائه شد كه سازمان مديريت و برنامه ريزي با اين پيشنهاد موافقت كرد.

وي اظهار داشت: دفتر آموزش و بهسازي نيروي انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موافقت كرده كه دوره آموزشي مهندسي رفتار خوراكي براي كارمندان دولت مورد بررسي و از عنوان سرفصل هاي آموزشي اين طرح در برنامه هاي آموزشي عمومي كاركنان دولت براي اجرا مورد بهره برداري قرار خواهد گيرد.

ميرزا آقايي گفت: قرار است كه سرفصل هاي اين طرح پيشنهادي به مراكز آموزشي ادارات دولتي داده شود تا كارمندان دولت در جهت آموزش رفتار صحيح تغذيه اي از آنها برخوردار شوند.

وي ادامه داد: اين طرح آموزشي ، كارمندان دولت را در زمينه رفتار مناسب تغذيه اي آگاه كرده تا با ارائه آموزشهاي لازم ضمن افزايش كارايي كارمندان و سلامت آنان نيز حفظ شود.

وي با بيان اينكه تحقيقات مشاهده اي نشان داده افرادي كه طي شبانه روز از ميان وعده هاي غذايي استفاده نمي كنند، به علت گرسنگي زياد در هنگام مصرف وعدهاي اصلي غذايي به ميزان بيشتري از مواد غذايي استفاده مي كنند و يا در صورت سيگاري بودن بيشتر سيگار مي كشند، گفت: با توجه به اينكه بزودي طرح مثلث تندرستي در زمينه ضرورت ميان وعده هاي غذايي براي كارمندان، اجرا مي شود، اجراي دوره هاي آموزشي مهندسي رفتار خوراكي براي آگاهي هاي لازم در مورد تغذيه ضرورت دارد.