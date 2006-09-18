كشورهاي عربي از تحريم بانكي ايران استقبال نكردند

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از آسيوشيتدپرس، مقامات وزارت خزانه‌داري آمريكا در حاشيه اجلاس بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول در ديدار با مقامات بلندپايه اقتصادي كشورهاي اروپايي و عربي سعي دارند حمايت آنها از اعمال محدوديت‌هاي مالي و بانكي عليه ايران را كسب كنند.

با اين وجود، در حالي كه تلاش‌هاي هنري پاولسون وزير خزانه‌داري آمريكا براي راضي ساختن وزراي دارايي كشورهاي صنعتي عضو گروه هفت به نتيجه‌ نرسيد، كشورهاي عربي خليج فارس نيز با درخواست آمريكا براي قطع روابط مالي و بانكي با ايران موافقت نكردند.

با وجود اينكه برخي از مقامات وزارت خزانه‌داري آمريكا اخيرا با سفر به كشورهاي عربي خليج فارس همچون امارات متحده عربي و عربستان سعودي، در ديدار با مقامات پولي و بانكي اين كشورها خواستار پيروي آننها از اقدامات آمريكا در ايجاد محدوديت‌هاي مالي و بانكي عليه ايران شده‌ بودند، اما يكي از مقامات بلندپايه از كشورهاي عربي خليج فارس كه در اجلاس صندوق بين‌المللي پول حضور دارد، اعلام كرد كه دوبي و ديگر قطب‌هاي مالي منطقه از پيشنهاد آمريكا استقبال نكرده‌اند.

به گفته وي، كشورهاي عربي همچون كشورهاي اروپايي معتقدند ايجاد محدوديت‌هاي مالي و بانكي عليه ايران بيشتر به خشم آمريكا مربوط مي‌شود و يك مسئله منطقه‌اي يا جهاني نيست.

وزراي دارايي و روساي بانك‌هاي مركزي كشورهاي اروپايي نيز در پاسخ به درخواست آمريكا براي اعمال تحريم‌هاي مالي و بانكي عليه ايران اعلام كرده‌اند كه اين اقدام به آمريكا محسوب مي‌شود و اين كشورها بدون تصويب سازمان ملل اقدامي در اين زمينه انجام نخواهند داد.

در همين حال روزنامه فايننشال تايمز خبر داد كه لابي‌هاي گسترده هنري پاولسون با مقامات پولي و بانكي اتحاديه اروپا براي اعمال تحريم‌هالي مالي و بانكي عليه ايران، موجب نارضايتي مقامات اروپايي‌ها شده است و آنها معتقدند واشنگتن با به بن‌بست رسيدن تلاش‌هايش براي اعمال تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران از طريق شوراي امنيت، قصد دارد بدين طريق ايران را تحت فشار قرار دهد.

همچنين در حالي كه هنري پاولسون در اجلاس وزراي دارايي هفت كشور صنعتي از همكاري 30 شركت با ايران در مبادلات مالي غيرقانوني خبر داد و از كشورهاي اروپايي خواست كه با تحريم مالي و بانكي ايران متابعت كنند، اما وزراي دارايي كشورهاي اروپايي اعلام كردند كه آمريكا بهتر است ابتدا نام اين شركت‌ها را عنوان كنند تا با آنها مقابله شود.