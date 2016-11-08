محسن جانجان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی سال‌های گذشته با همکاری مسئولین وقت شهرستان نهاوند اعتباری برای ساماندهی تپه «گیان» نهاوند تخصیص داده شد.

وی ادامه داد: طی سالهای گذشته با درخواست شورای شهر نهاوند، این تپه باستانی محصور شد اما امروزه برخی اقدامات همچون دفن زباله و ورود احشام به این منطقه تاریخی صورت می‌گیرد.

رئیس اداره میراث فرهنگی نهاوند بابیان اینکه طبق توافق انجام‌شده با شورای شهر و شهرداری گیان طی هفته‌های آتی نسبت به برداشتن دیوارهای بتنی اطراف این تپه باستانی اقدام خواهد شد، گفت: بناها و تپه‌هایی چون تپه باستانی گیان که قدمتی بیش از ۷ هزار سال دارد از گذشته تاکنون در اندیشکده های ایران‌شناسی و میراث فرهنگی مورداتکا برای باستان‌شناسان بوده‌اند چراکه به دوره های بسیار دور همچون دوره پیش از اسلام بازمی‌گردد.

وی در ادامه با اشاره به قدمت دیرینه شهرستان نهاوند گفت: در حال حاضر شهرستان نهاوند دارای ۲۰۰ اثر ثبت‌شده نظیر تپه‌ها، بناها و غیره است که طبق برنامه‌ای که امسال اجرا خواهد شد این آثار تاریخی بازنگری و بررسی می شوند.

جانجان افزود: پیش‌بینی می‌شود با توجه به بازنگری و بررسی آثار موجود و آثار جدید معرفی‌شده در شهرستان نهاوند تعداد آثار و ابنیه‌ تاریخی نهاوند به بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ اثر برسد.