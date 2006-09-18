مفاخر ملي عرصه ادبيات در سينما و رسانه ملي گمنام هستند

به گزارش خبرگزاري مهر، زندگي مفاخر ملي يكي از مضامين ناب و مورد توجه سينماگران و فعالان عرصه تلويزيون هر كشور است. به گونه اي كه از زندگي، فعاليت، آثار و تاثيرات عميق فرهنگي و هنري اين افراد بر ديگر هنرمندان و اهل ادب كشورهاي مختلف چند اثر مستقل و متفاوت ساخته مي شود. در اين زمينه گاه حتي اغراق هم صورت مي گيرد تا به اين وسيله شخصيت مورد نظر اهميت بيشتري پيدا كند، اما به نظر مي رسد در كشور ما به اين امر توجه چنداني نمي شود.



هر زمان كه سالروز تولد يكي از اهالي ادب و هنر فرامي رسد شبكه هاي تلويزيوني اقدام به توليد و پخش مجموعه برنامه هاي تركيبي مي كنند و خواندن اشعاري از اديب مورد نظر، ذكر برخي اتفاقات و ارائه تكراري و چندباره بيوگرافي زمان تولد و محل زندگي و زمان فوت و ... تبديل به الگوي اصلي در ارائه برنامه در چنين روزهايي شده است. اما دريغ از يك فيلم، مجموعه، كليپ، انيميشن يا ديگر شيوه هاي تصويري داستاني و جذاب كه بتواند مخاطب را به خوبي جلب كند.





نمايي از مجموعه "استاد شهريار"

استاد شهريار يكي از مفاخر ادب ملي است كه اهميت و جايگاه ويژه اي در عرصه شعر و ادب دارد، اما در سال هاي اخير هيچ فيلم يا سريال مناسبي درباره وي ساخته نشده است. در اين سال ها اشاره به شعر مشهور "علي اي هماي رحمت" و مجموعه اشعار "حيدر بابايه سلام" تنها فعاليت تلويزيون در معرفي عميق و اهميت مطالب اين استاد محسوب مي شود.



شب گذشته (يكشنبه 27 شهريور) به مناسبت فرارسيدن سالروز تولد استاد شهريار بخش خبر ساعت 20 شبكه چهار سيما، حسين صبوري از شاعران و كارشناسان ادبيات را به برنامه دعوت كرده بود و داستان اعجاب آور خواب آيت اله مرعشي نجفي و فراخواندن استاد شهريار به خاطر سرودن شعر "علي اي هماي رحمت" را كه خود شنيده بود براي بينندگان بازگو كرد. هر چند شنيدن اين حديث مكرر جذابيت هاي خود را دارد، اما اين تنها اقدام جدي بود كه شب گذشته براي بزرگداشت اين استاد بزرگ ادبيات معاصر صورت گرفت.



البته شبكه يك سيما از حدود يك سال پيش در جهت توليد مجموعه تلويزيوني "شهريار" به كارگرداني كمال تبريزي اقدام كرده است. اين سريال كه اكنون مراحل نهايي صداگذاري و آماده سازي فني براي پخش را پشت سر مي گذارد، بر اساس متني از مهدي سجاده چي توليد شده و بخشي از داستان زندگي خصوصي و هنري استاد شهريار را روايت مي كند.



داستان اين سريال به اواخر دوران حكومت قاجارها برمي گردد. زماني كه استاد شهريار در دوران كودكي به همراه خانواده اش به روستاهاي اطراف تبريز مي روند. در اين ميان آشنايي محمدحسين بهجت (استاد شهريار) در اين روستا با ابراهيم اديب مسير زندگي اش را تغيير مي دهد. در اين سريال مطالبي در خصوص رابطه وي با هنرمندان هم عصرش همچون ابوالحسن صبا، ايرج ميرزا، ميرزاده عشقي، ملك الشعرا بهار و عارف قزويني مطرح مي شود. البته زمان پخش اين سريال هنوز مشخص نيست.



اين سريال كه با درجه كيفي "الف ويژه" ساخته شده، تنها اثر تلويزيوني جدي و قابل اعتناي تلويزيون در زمينه ارايه آثار داستاني با مضمون زندگي يكي از بزرگان ادبيات است. بايد توجه داشت كه شبكه هاي تلويزيوني در زمينه توليد فيلم يا مجموعه مستند براي معرفي استاد شهريار فعاليت جدي نكرده اند و اگر هم فيلمي در اين زمينه ساخته شده، اهميت و كيفيت چنداني نداشته كه بتوان به آن اشاره كرد.



البته غير از اين سريال، مجموعه تلويزيوني "باران روياها را نمي‌شويد" به نويسندگي و كارگرداني اصغر يوسفي‌نژاد نيز ساخته شده است كه پخش آن به زودي از شبكه پنج سيما آغاز مي‌شود. هر چند اين سريال به طور مستقيم به بيان زندگي استاد شهريار نمي پردازد و داستان آن درباره حميد شهابي تهيه كننده فيلم زندگينامه استاد شهريار است كه ناگهان از دنيا مي رود و ساخت فيلم ناتمام باقي مي ماند. آيدا دختر مرحوم شهابي نگران پروژه ناتمام پدر است و سعي مي كند با كمك دوستان پدرش كار را به پايان برساند.



تلويزيون سال هاست مركز فرهنگي هنري صبا را براي توليد اثار انيميشن راه اندازي كرده، اما تاكنون هيچ اثر پويانمايي با مضمون انعكاس زندگي بزرگان ادب و هنر كشور از تلويزيون پخش نشده كه بتوان از آنها به عنوان اثري قابل اعتنا و فعاليت جدي در اين زمينه نام برد. البته چندي پيش مركز گسترش سينماي مستند و تجربي براي نكوداشت يكصدمين سالگرد تولد استاد شهريار هشت فيلم انيميشن با الهام از سروده‌هاي اين شاعر بزرگ ملي را در دستور كار توليد قرار داده كه به همت انيماتورهاي مطرح و جوان آذربايجان شرقي با اقتباس از سروده هاي مشهور استاد شهريار توليد خواهد شد.



مشكل بي توجهي به مفاخر ادب و هنر فقط در تلويزيون و نسبت به استاد شهريار اعمال نمي شود. بلكه سينماگران ما نيز توجهي به اين مساله ندارند و تاكنون هيچ فيلم شايسته اي در اين زمينه توليد نشده است. از مدتي قبل ابوالفضل جليلي با مشكلات فراوان اقدام به توليد فيلم سينمايي "حافظ" كرده كه اكنون در مرحله تدوين است و برخلاف نامش درباره شاعر بلندآوازه ايراني نيست. بلكه داستان آن به صورت نمادين به انديشه ها و افكار حافظ اشاره مي كند. هر چند اين مقدار را هم بايد غنيمت دانست.



در شرايط كنوني توليد فيلم در كشور عموم فيلمسازان و تهيه كنندگان به دنبال راهي براي كسب درآمد بيشتر و جلب گيشه هستند و مسايل فرهنگي كمتر مورد توجه قرار مي گيرد. اما اين به عهده متوليان فرهنگي كشور است كه به اين امور توجه بيشتري نشان بدهند. با توجه به اينكه اگر فيلم باكيفيت و قابل توجهي توليد شود مخاطبان از آن استقبال خواهند كرد، همانطور كه تاكنون بسياري از فيلم هاي فرهنگي شاخص موفق به فروش خوبي هم شده اند.