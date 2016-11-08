احسان قائم‌مقامی ضمن بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها در رابطه با برنامه‌هایش برای آینده، گفت: هفته سوم نیم فصل دوم لیگ برتر کشور را با تیم سایپا پیگیری می‌کنیم و فعلاً در صدر جدول هستیم. سایپا شطرنج بازان خوبی دارد. امیدوارم بتوانیم این صدرنشینی‌مان را تداوم ببخشیم.

وی افزود: بلافاصله پس از پایان مسابقات لیگ برتر، عازم آمریکا خواهم شد و در دو شهر آریزونا و لس‌آنجلس برنامه‌های مختلفی دارم، در شهر آریزونا در یک مسابقه شرکت خواهم کرد و یک دوره آموزشی هم در این شهر و همچنین لس‌آنجلس برگزار خواهم کرد. پس از بازگشت به ایران نیز به اردوی تیم ملی ملحق می‌شوم تا زیر نظر «ایوان سوکولف» برای مسابقات «برق‌آسای» دنیا که از پنجم دی ماه در قطر برگزار می‌شود، حاضر می‌شوم.

استاد بزرگ شطرنج ایران گفت: پس از بازگشت از قطر نیز مسابقات قهرمانی ایران را در برنامه داریم. چند مسابقه بین‌المللی هم مانند بازی‌های جام خزر در برنامه داریم. در کنار این برنامه‌ها به فدراسیون هم در راستای تدوین برنامه‌های منظم و پیشرفت کمک می‌کنم تا تمهیدات لازم را برای برگزاری هر چه بهتر مسابقات قهرمانی بانوان جهان بیاندیشیم.

قائم‌مقامی در رابطه با برنامه‌اش برای موفقیت در مسابقات جهانی قطر تصریح کرد: تمامی چهره‌های برتر دنیا در این مسابقات برق‌آسا شرکت می‌کنند و کار بسیار سختی را پیش‌رو داریم. من دو سال پیش در این بازی‌ها شرکت کردم، نتایج خوبی هم گرفتم و تا مرحله یک دهم این بازی‌ها نیز پیش رفتم، اما در این بازی‌ها که اکثر چهره‌های برتر شطرنج دنیا حضور دارند، هیچ چیز قابل پیش‌بینی نیست. البته ما برنامه‌ریزی‌های خوبی برای این بازی‌ها داشتیم و سعی می‌کنیم خودمان را به حداکثر میزان آمادگی برسانیم تا در این بازی‌ها نمایش خوبی داشته باشیم.

وی در رابطه با وضعیت شطرنج ایران نیز گفت: ما در طول سالیان گذشته پیشرفت چشمگیری داشتیم و شطرنج‌بازان خوبی هم پرورش دادیم؛ الان هم شطرنج‌بازان خیلی خوبی در ایران حضور دارند که توانایی رویارویی با اکثر بزرگان دنیا را دارند.

استاد بزرگ شطرنج ایران در رابطه با اینکه تا چه زمانی قصد دارد به دوران حرفه‌ای ادامه دهد و چه زمانی از شطرنج خداحافظی می‌کند؟ گفت: در این مدت حدوداً ۱۵ ساله‌ای که من در شطرنج بودم چندان به صورت منسجم این رشته را دنبال نمی‌کردم و میزان زیادی از وقتم را به انجام فعالیت‌های جانبی می‌پرداختم، اما در حال حاضر می‌خواهم با تمرکز بهتری به تمرینات خودم بپردازم تا در طول ۱۰ سال آینده بتوانم پیشرفت زیادی کنم و به اهدافی که برای خودم تدوین کرده‌ام، برسم. امیدوارم بتوانم راهی که در پیش گرفته ام را کامل کنم، هدفم بسیار جدی است، می‌خواهم تا زمانی که می‌توانم پیشرفت کنم در شطرنج کشورم حضور داشته باشم. در کنار آن نیز به عنوان یک مربی و مدیر در راستای پیشرفت شطرنج حضور داشته باشم.

قائم‌مقامی در رابطه با مربیگری در شطرنج نیز تصریح کرد: کم و بیش درگیر این مقوله هستم و مربیگری هم می‌کنم اما سعی می‌کنم بخش اعظم کارم را به عنوان یک بازیکن پیش بگیرم و تمرکزم را در این حیطه بگذارم.