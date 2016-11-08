صدقی: در مسابقات جهانی نتایج خوبی خواهیم گرفت

کاوه صدقی ضمن بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها با اشاره به موفقیت‌های اخیر تیم هاکی ایران گفت: در سال ۱۳۸۴ اولین اعزام را داشتیم که در آن مسابقات آخر شدیم اما روند صعودی بسیار خوبی را در پیش گرفتیم، توانستیم تا نایب قهرمانی هم پیش برویم، متأسفانه پس از آن حواشی باعث شد تا هیچ مقامی در مسابقات بعدی نگیریم و به نوعی این رشته جایگاهش را دوباره از مقام خیلی بدی آغاز کرد.

وی افزود: اما خوشبختانه رفته‌رفته تیم خوب و قدرتمندی دوباره شکل دادیم و کلاس‌های آموزشی خوبی نیز در نظر گرفتیم. مربی خانم برای بخش بانوان از تیم ملی فرانسه و مربی آقا برای بخش آقایان از تیم ملی آلمان آوردیم، مسابقات سختی را نیز در المپیک زمستانی ژاپن پیش‌رو داشتیم و در این بازی‌ها توانستیم تیم‌هایی مانند چین، کره، هند و ماکائو را شکست دهیم و البته با باخت به چین تایپه برنز ارزشمند این بازی‌ها را کسب کردیم اما ارزش پیروزی برابر چین که یک بار قهرمانی را از ما گرفته بود، به اعتقادم بیشتر از نایب قهرمانی دوره قبل بود.

سرمربی تیم ملی اینلاین هاکی ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه پس از هر موفقیت، هجمه‌هایی را شاهد هستیم و حاشیه‌سازی‌هایی اتفاق می‌افتاد اما امیدواریم که دیگر این اتفاقات را شاهد نباشیم. اولین هدف ما موفقیت در بازی‌های المپیک زمستانی است. ما ۱۴ بازیکن ایرانی مقیم خارج را داریم که در لیگ‌های حرفه‌ای بازی می‌کنند و امیدواریم که بتوانیم در مسابقات جهانی پیش‌رو، اتفاق ویژه‌ای را رقم بزنیم و کمیته المپیک کارهای نهایی را برای اعزام‌مان انجام دهد.

صدقی در پایان گفت: ما کار خیلی سختی را پیش‌رو داریم اما این قول را می‌توانیم بدهیم که نتایج آبرومندانه‌ای را کسب کنیم زیرا بازیکنان اردوهای متمرکز نداشتند اما این موفقیت نیز دور از دسترس نیست.