به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، كيدلند مدير عامل شركت نروژي هيدروزاگرس نيز در حاشيه مراسم امضاي قرارداد اجراي عمليات اكتشاف و توسعه نفت و گاز در بلوك خرم آباد با اين شركت در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سوال كه در صورت تحريم ايران شركت هيدروزاگرس چه اقدامي را انجام خواهد داد، گفت : ما تعهد تجاري بلندمدت را با ايران برنامه ريزي كرده ايم اما در كنار آن از كليه دستورالعمل هاي صادره از سوي دولت نروژ و مقررات بين المللي پيروي مي كنيم .

وي با اشاره به اينكه اين شركت با 40 كشور دنيا فعاليت نفتي دارد و جزء 200 كشور موفق تجاري جهان محسوب مي شود، تصريح كرد: تا كنون اين شركت پروژه هاي مقياس بزرگ در زمينه نفت ، انرژي و آلومينيوم را اجرا كرده و توانايي لازم براي اجراي پروژه هاي با مقياس بزرگ را دارد.

همچنين مدير عامل شركت ملي نفت ايران در مراسم امضاء قرارداد اجراي عمليات اكتشاف و توسعه نفت و گاز در بلوك خرم آباد با شركت نروژي هيدروزاگرس اين قرارداد را چهارمين قرارداد اكتشاف و توسعه اي عنوان و اظهار اميدواري كرد قرارداد بلوك خرم آباد موجب گسترش تفاهم دو جانبه بين دو شركت شود.

غلام حسين نوذري تصريح كرد : در سال 2004 شركت ملي نفت يك مناقصه بين المللي برگزار كرد و از شركت هاي ايراني و خارجي براي 16 بلوك اكتشاف و توسعه در خشكي و دريا دعوت به عمل آورد -كه در اين رابطه شركت هيدروزاگرس با شركت در اين مناقصه برنده آن شد.

وي افزود: علي رغم ورود به هزاره سوم ميلادي و تحقيقات بسيار زياد و گسترده براي دستيابي به جايگزيني براي منابع انرژي ، به دليل غيرقابل رقابتي بودن آنها ، انرژي هاي هيدروكربوري ، همچنان به عنوان منابع اصلي انرژي تا آينده غير قابل پيش بيني باقي خواهد ماند.

مدير عامل شركت ملي نفت ايران با بيان اينكه ايران از مهمترين منابع عرضه انرژي بين المللي مي باشد، تصريح كرد: براي دستيابي به ذخاير بيشتر با استفاده از همكاري و مشاركت شركت هاي معتبر نفتي بين الملي ، شركت ملي نفت ايران تصميم به گسترش فعاليت هاي اكتشافي خود گرفته است كه در اين راستا تاكنون هفت قرارداد اكتشاف و سه قرارداد اكتشاف و توسعه منعقد شده است.

وي قرارداد منعقد شده بين شركت ملي نفت ايران و شركت نروژي هيدروزاگرس را چهارمين قراداد اكتشاف و توسعه اي عنوان و اظهار اميدواري كرد قرارداد بلوك خرم آباد موجب گسترش تفاهم دو جانبه بين دو شركت شود .