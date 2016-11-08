مسکو حمله جنگنده های روس به حومه دمشق را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع روسیه گزارش رسانه ها در خصوص حمله روز دوشنبه جنگنده های روس به غوطه شرقی دمشق و منطقه دوما را تکذیب کرد.

وزارت دفاع روسیه طی بیانیه ای که روز سه شنبه صادر شده است اعلام کرد جنگنده های روسیه روز دوشنبه هیچ گونه پروازی بر فراز مناطق مذکور نداشته و حملاتی نیز انجام نداده اند.

در این بیانیه تاکید شده است که اخبار منتشرشده از سوی رسانه ها در خصوص حملات هوایی مذکور خبرسازی و دروغی جدید است.

لازم به ذکر است که خبرگزاری آناتولی ترکیه مدعی شده بود جنگنده های روس حملات هوایی را به محلات مسکونی در غوطه شرقی دمشق و منطقه دوما انجام داده اند.