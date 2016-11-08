به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم حسن بازیکن تیم ملی فوتبال قطر از جمله نفراتی بود که به خاطر اتفاقات بازی با ایران از سوی فیفا با جریمه سنگینی مواجه و سه جلسه از همراهی تیم قطر محروم شد.

حسن در خصوص این جریمه، گفت: من مظلوم واقع شدم و این مجازات واقعا سخت است. مقابل ایران کاری انجام ندادم که مستحق این مجازات باشم.

وی در پاسخ به این سئوال که چه اتفاقی در بازی با ایران رخ داد؟ تصریح کرد: اکرم عفیف مورد حمله بازیکن شماره ۲۰ ایران (سردار آزمون) قرار گرفت و من هم قصد دفاع از اکرم را داشتم. این تمام چیزی بود که رخ داد. من وارد هیچ ماجرایی نشدم؛ نه در درگیری ها مشارکت داشتم و نه به اتفاقاتی که جواد نکونام مربی ایران رقم زد، اعتراض کردم. برای همین مجازاتی که برایم در نظر گرفته شده واقعا سنگین است.

بازیکن تیم ملی قطر با بیان اینکه از محرومیت سه جلسه ای بسیار ناراحت است، گفت: فقط ۶ مسابقه از دیدارهای انتخابی جام جهانی باقی مانده و من سه جلسه محروم هستم در شرایطی که تیم ملی قطر وضعیت سختی برای صعود به جام جهانی دارد. این محرومیت در حق من ظلم است. امیدوارم که این محرومیت کم شود و بتوانم تیم قطر را همراهی کنم. من کاری نکرده ام که مستوجب این مجازات باشم.

عبدالکریم حسن افزود: از زمانی که فوتبال را شروع کرده ام این برای اولین بار است که با چنین محرومیتی مواجه می شوم. واقعا از این مسئله ناراحتم و از هواداران و مسئولان معذرت می خواهم. امیدوارم که بتوانم به بازی بعدی قطر با چین که بسیار مهم است برسم!