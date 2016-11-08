صادرات انجیر استهبان به اروپا/ هزینه حمل کاهش یافت

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: شهرستان استهبان در استان فارس دارای ۲۳ هزار هکتار انجیرستان است که حدود ۱۸ هزار هکتار آن بارور و بقیه نهال است. در این شهرستان در فصول بارندگی با میانگین بارش ۳۵۰ میلیمتر، نزدیک به ۱۷ هزار تن انجیر تولید می شود.

این سطح وسیع باعث شده از انجیرستانهای استهبان به عنوان بزرگترین انجیرستان دیم جهان یاد شود.

اما طی چند سال گذشته وضعیت این انجیرستانها به دلیل خشکسالی نگران کننده شده و بسیاری از این انجیرستانها که حتی قدمتشان به ۱۰۰ سال نیز رسیده خشک یا با آسیب جدی مواجه شده اند.

بر اساس آمار در سال جاری برداشت انجیر در این شهرستان نسبت به سال گذشته افزایش قابل ملاحظه ای داشته به گونه ای که کارشناسان بر این باورند که بارش باران در فصل تابستان تاثیر زیادی در افزایش برداشتها داشته است.

فرماندار شهرستان استهبان در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون آخرین وضعیت انجیرستان‌های استهبان که طی چند سال گذشته با خشکسالی دست‌وپنجه نرم کرده‌اند، گفت: در گذشته که خشکسالی نبود، برداشت انجیر در این شهرستان به ۲۰ هزار تن در سال می‌رسید اما در حال حاضر به دلیل خشکسالی تولید این محصول کاهش چشمگیری داشته است.

محمدمهدی شرفی افزود: در سال جاری پس از گذشت چند سال برداشت انجیر در این شهرستان به ۱۰ هزار تن رسیده که طی چند سال گذشته بی سابقه بوده است.

ژاپن نیز متقاضی انجیر استهبان شد

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته فقط هشت هزار تن انجیر برداشت شد، اظهار داشت: در حال حاضر علاوه بر افزایش برداشت با توجه به بارندگی های فصل تابستان کیفیت این محصول بهبود یافته و این امر افزایش صادرات را به همراه دشته است.

فرماندار استهبان ادامه داد: با توجه به مرغوبیت این محصول در سال جاری دو سوم از آن به کشورهای آسیای شرقی و اروپا صادر شده و کیفیت این محصول باعث تقاضا از برخی از کشورها از جمله ژاپن برای صادرات شده است.

وی گفت: در گذشته صادرات انجیر با کشتی به ویتنام وسپس چین انجام می شد که کرایه هر کانتینر سه هزار و ۵۰۰ دلار پای تاجر آب می خورد اما در سال جاری این رقم به ۲۰۰ دلار رسیده است از همین رو صادرات انجیر افزایش داشته است.

در گذشته صادرات انجیر با کشتی به ویتنام وسپس چین انجام می شد که کرایه هر کانتینر سه هزار و ۵۰۰ دلار پای تاجر آب می خورد اما در سال جاری این رقم به ۲۰۰ دلار رسیده است شرفی با بیان اینکه طی چند سال گذشته تعدادی از درختان انجیر در این شهرستان از بین رفت، افزود: در این مدت به‌ دلیل خشکسالی‌های شدید تعداد زیادی از درختان که قدمت چند صد ساله داشتند از بین رفت و تعدادی دیگر نیز سرشاخه‌هایشان خشک شد.

فرماندار شهرستان استهبان با اشاره به گسترش آفت موزائیک در انجیرستانهای این شهرستان بیان کرد: انجیرهای این شهرستان ارگانیک است اما طی چند مدت اخیر یک نمونه انجیر از جهرم به این شهرستان وارد شد که به این آفت دچار شده بود از این رو تعدادی از انجیرستان‌ها به بیماری موزائیک مبتلا شدند.

وی اظهار کرد: در حال حاضر نیز از ورود نهال های آلوده به این منطقه جلوگیری می شود تا از گسترش آفت موزائیک در این منطقه جلوگیری شود.

شرفی گفت: در سال گذشته به دلیل ورود یک نهال آلوده به بیماری موزائیک درختان یکی از انجیرستانها به این آفت دچار شد که به دنبال آن نسبت به معدوم سازی درختان اقدام کردیم.

وی با بیان اینکه از هر هزار درخت سه درخت به این بیماری مبتلا شده، افزود: متاسفانه در این مدت شش هزار اصله درخت انجیر که به این آفت مبتلا شده قلع و قمع شده است.