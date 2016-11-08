هدفم حضور در مسابقات تیراندازی جوانان آسیا است

سیده رؤیا صبح خیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر به عنوان نماینده تیراندازی استان قم در اردوی تیم ملی تیراندازی حاضر هستم و این اردو در ۳ رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در تهران در حال برگزاری است.



وی افزود: کمتر از یک ماه دیگر مسابقات تیراندازی جوانان آسیا به میزبانی ایران برگزار می‌شود و هدف من نیز حضور در مسابقات جوانان آسیا همراه با تیم ملی است و می‌خواهم دومین تجربه آسیایی خود را پشت سر بگذارم.



تیرانداز ملی پوش قمی گفت: در حال حاضر هر روز به تمرین مشغول هستیم و من نیز همه تلاش خود را به کار بسته‌ام که بهتر تمرین کنم و رکورد خود را بهبود بخشم و بدیهی است که هر چه بتوانم حد نصاب بهتری در اردوی تیم ملی به دست بیاورم شانس بیشتری برای قرار گرفتن در ترکیب تیم ملی جوانان خواهم داشت.



صبح خیز بیان داشت: برنامه اردوی تیم ملی تیراندازی بدین شکل است که همه نفرات در اردو بمانند و هنوز مربیان در مورد نفرات منتخب اظهار نظری نداشته‌اند و پس از انجام تمرینات تا حد مشخصی، نفرات اصلی برای حضور در ترکیب تیم‌های رده‌های سنی مختلف مشخص می‌شود.



رؤیا صبح خیز سال گذشته در مسابقات تیراندازی نوجوانان آسیا در هند موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی و مدال نقره قاره کهن شد و تنها بانوی تیرانداز قمی است که توانسته صاحب یک نشان بین المللی شود.



این تیرانداز جوان در سال ۹۴ در جمع برترین‌های ورزش استان قم قرار گرفت و به دلیل کسب مدال آسیایی از سوی مسئولان استانی تجلیل شد و از وی به عنوان یکی از گزینه‌های حضور در بازی‌های آسیایی و المپیک در آینده نام برده می‌شود.