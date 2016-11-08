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۱۸ آبان ۱۳۹۵، ۸:۴۴

حادثه رانندگی در اسلام آباد غرب ۲ کشته به جا گذاشت

حادثه رانندگی در اسلام آباد غرب ۲ کشته به جا گذاشت

کرمانشاه- حادثه رانندگی در محور اسلام آباد غرب- دالاهو ۲ کشته برجا گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه روز دوشنبه در محور اسلام آباد غرب- دالاهو، یک دستگاه پژو ۲۰۶ دچار واژگونی شد و طی آن ۲ تن از سرنشینان خودرو جان باختند.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه در خصوص این حادثه گفت: در این حادثه دلخراش پدر و مادر جان باخته و تنها کودک ۳ ساله آنها  زنده مانده است.

سرهنگ فضل الله شیری، علت این حادثه را تخطی از سرعت مجاز عنوان کرد و گفت: متاسفانه پدر و مادر فوت شدند و فرزند آنها نیز به مراکز درمانی منتقل شد.

 رئیس پلیس راه استان کرمانشاه، خواستار رعایت قوانین و مقررات برای جلوگیری از وقوع چنین حوادثی شد.

کد مطلب 3818383

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