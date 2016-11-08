به گزارش خبرگزاری مهر، «سه خواهر» عنوان نمایشی به کارگردانی مرتضی اسماعیل کاشی است که از تاریخ جمعه ٢١ آبان، در تالار مولوی روی صحنه خواهد رفت.

نمایش «سه خواهر» که بر اساس متن آنتوان چخوف روی صحنه خواهد رفت، نخستین کارگردانی مرتضی اسماعیل کاشی محسوب می‌شود و تهیه کنندگی آن بر عهده نورالدین حیدری ماهر و مهرداد بهاالدینی است.

مرتضی اسماعیل کاشی از چهره های جوان حوزه تئاتر محسوب می‌شود که پیش از این سابقه بازیگری در عرصه تئاتر داشته و در اولین اثرش در مقام کارگردان به سراغ نمایشنامه معروف آنتوان چخوف نویسنده شهیر روسی رفته است.

بازیگران این اثر نمایشی از میان چهره های جوانان حوزه نمایش انتخاب شده اند و بعد از گذشت چندماه از تمرین، روز جمعه ۲۱ آبان روی صحنه خواهند رفت.

این اثر نمایشی چهارمین پروژه آموزشی، تولیدی و اجرایی مدرسه تئاتر «سه نقطه» محسوب می‌شود و مدیریت این پروژه بر عهده محمد حسن نجفی است.

«سه خواهر» طبق برنامه ریزی های انجام شده به مدت ۲۵ شب در تالار مولوی روی صحنه خواهد رفت و پیش فروش بلیت های این نمایش در سایت های اینترنتی آغاز شده است. برای دانشجویان تمامی رشته ها، بلیت های تخفیف دار درنظر گرفته شده که دانشجویان با مراجعه به گیشه تالار مولوی می توانند بلیت های این اثر نمایشی را تهیه کنند.

فاطمه احمدی، سعید اویسی، سیما تاجیک، سمیرا خلیلی، افسون دلخواه، آرن زرکریان، الناز سلیمانی، مونا شریفی، سامیا صفائی، سمیرا طلوعی و ساناز طاری بازیگران جوانی هستند که در این اثر نمایشی به ایفای نقش می پردازند.

لیست عوامل اصلی این نمایش عبارت است از طراح و کارگردان: مرتضی اسماعیل کاشی، تهیه کنندگان: نورالدین حیدری ماهر، مهرداد بهاالدینی، دستیار کارگردان و برنامه ریز: محمدرضا آل طاها، طراح گریم: سارا اسکندری، طراح صحنه: مرتضی اسماعیل کاشی، طراح صدا : کاوه ستاری، طراح لباس: نسیم ملکی، طراح نور: علی کوزه گر، طراح پوستر و بروشور و عکاس :محمد صادق زرجویان، منشی صحنه: سارا خانکی، رویا افضلی، مجریان گریم: سارا اسکندری، فائزه سلطانی، پریا الهی، آیدا آسترکی، مدیر صحنه: یاسمن عدل، ساخت دکور: محمد پناهی، دستیار لباس: سمیرا احمدی، مشاور رسانه ای: سام بهشتی و تبلیغات مجازی: امیر قالیچی.