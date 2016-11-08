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۱۸ آبان ۱۳۹۵، ۹:۲۱

معاون ناتو:

ناتو خواهان رایزنی با روسیه است

ناتو خواهان رایزنی با روسیه است

معاون دبیرکل ناتو از علاقمندی این سازمان برای رایزنی با روسیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «رز گوته مولر» معاون دبیر کل ناتو در سخنانی در رومانی اظهار داشت: سازمان پیمان آتلانتیک شمالی علاقمند و خواهان رایزنی با روسیه است. 

وی در ادامه با بیان اینکه ناتونگران تقویت توانمند سازی روسیه پس از جدایی کریمه است، افزود: برخورد دوگانه میان روسیه و ناتو باید از بین برود. 

معاون دبیر کل ناتو در حالی این سخنان را مطرح کرد که قرار است نشست وزرای امورخارجه کشورهای عضو ناتو در بخارست برگزار شود.

روسیه و ناتو از سال ۲۰۱۴ میلادی به واسطه جدایی شبه جزیره کریمه از اوکراین و پیوستن آن به روسیه دچار تنش در روابط شدند.

کد مطلب 3818395
شقایق لامع زاده

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