ناتو خواهان رایزنی با روسیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «رز گوته مولر» معاون دبیر کل ناتو در سخنانی در رومانی اظهار داشت: سازمان پیمان آتلانتیک شمالی علاقمند و خواهان رایزنی با روسیه است.

وی در ادامه با بیان اینکه ناتونگران تقویت توانمند سازی روسیه پس از جدایی کریمه است، افزود: برخورد دوگانه میان روسیه و ناتو باید از بین برود.

معاون دبیر کل ناتو در حالی این سخنان را مطرح کرد که قرار است نشست وزرای امورخارجه کشورهای عضو ناتو در بخارست برگزار شود.

روسیه و ناتو از سال ۲۰۱۴ میلادی به واسطه جدایی شبه جزیره کریمه از اوکراین و پیوستن آن به روسیه دچار تنش در روابط شدند.