  1. مجله مهر
  2. فجازی
۱۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۳۱

واکنش شهاب مرادی به بی توجهی روزنامه ها نسبت به هفتم صفر

واکنش شهاب مرادی به بی توجهی روزنامه ها نسبت به هفتم صفر

حجت الاسلام شهاب مرادی با انتشار طرحی از صفحه رهبر معظم انقلاب در صفحه اینستاگرام خود نسبت به بی توجهی اکثر روزنامه ها به این مناسبت واکنش داد.

حجت الاسلام شهاب مرادی که چند سالی ست برای گرامیداشت هفتم ماه صفر، سالروز شهادت امام حسن مجتبی(ع) تلاش می کند، با انتشار طرحی از صفحه رهبر معظم انقلاب در صفحه اینستاگرام خود نسبت به بی توجهی اکثر روزنامه ها به این مناسبت واکنش داد و نوشت: 

«سلام
هفتم صفر را اغلب روزنامه های امروز نادیده گرفتند.
به عبارت دقیق تر 
از مجموعِ ۸۱ روزنامه ی امروز [که تصویر آنها در سایت جار منتشر شده است]؛ ۷۳ روزنامه هیچ اشاره ای به هفتم ماه صفر شهادت سبط اکبر پیامبر، فرزند ارشد علی و فاطمه یعنی امام دوم شیعیان، امام حسن مجتبی (ع) نکرده اند.
هر یک از شما یک رسانه اید
لطفا هفتم صفر سالروز شهادت امام حسن مجتبی سلام اللهعلیه به نقل معتبر را ترویج کنید. امروز عاشورای امام حسن است!»

کد مطلب 3818410

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها