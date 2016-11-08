بزرگترین و درخشانترین ماه را ۲۴آبان ببینید

خسرو جعفری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز ۲۴ آبانماه ۱۳۹۵ ماه کامل در ساعت ۱۷ و ۱۴ دقیقه از افق شرقی طلوع می کند که اندازه ظاهری آن از همیشه بیشتر است.

وی افزود: در این تاریخ به علت اینکه فاصله ماه تا زمین به کمترین فاصله در طی ۱۸ سال آینده خواهد رسید، می توان ماه را کمی بزرگتر از همیشه در آسمان مشاهده کرد.

به گفته مدیر انجمن نجوم اهواز، شایعاتی که در این مورد با عنوان مشاهده بزرگترین ماه قرن یا طلوع ماه به اندازه نصف آسمان می شنویم که کاملاً اشتباه است؛ ولی افراد با تجربه با عکاسی و رصد دقیق می توانند شاهد بزرگتر دیده شدن ماه باشند.

جعفری زاده با بیان اینکه ماه در این روز در حضیض مداری یا همان نزدیکترین فاصله در مدار خودش به زمین است، خاطر نشان کرد: ماه در این زمان به شکل عادی خودش طلوع می کند، اما اندازه ظاهری ماه ۱۴ درصد بزرگتر از حالت همیشگی است.

به گفته وی، همچنین نور ماه در این زمان ۳۰ درصد بیشتر است که تاثیر آن بیشتر در مناطق خیلی تاریک است و افرادی که در گذشته بر روی ماه کامل رصد دقیق داشته اند متوجه خواهند شد.

این کارشناس نجوم اظهار داشت: در این تاریخ، ماه به فاصله ۳۵۶۵۰۹ کیلومتری زمین می رسد که این مقدار به نسبت زمانهای دیگر کمتر است.

اندازه فاصله ماه با زمین در تاریخ های مشخص

۲۰۱۱ ۳۵۶,۵۷۵ km March ۱۹ ۲۰۱۲ ۳۵۶,۹۵۵ km May ۶ ۲۰۱۳ ۳۵۶,۹۹۱ km June ۲۳ ۲۰۱۴ ۳۵۶,۸۹۶ km August ۱۰ ۲۰۱۵ ۳۵۶,۸۷۷ km September ۲۸ ۲۰۱۶ ۳۵۶,۵۰۹ km November ۱۴

جعفری زاده افزود: بر اساس محاسبات انجام شده نزدیکترین فاصله ماه با زمین در سال ۲۰۳۴ میلادی ( شنبه چهارم آذرماه ۱۴۱۳) روی می دهد که در این سال ماه به فاصله ۳۵۶۴۴۶ km از زمین می رسد.

وی تاکید کرد: تمامی شایعات در این مورد که ماه بزرگترین است و به اندازه ای نا متعارف از افق طلوع می کند بی پایه واساس بوده و بهتر است با دیدن طلوع این ماه زیبا از افق شرقی، از دیدن آن لذت برد.