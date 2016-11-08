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۱۸ آبان ۱۳۹۵، ۹:۱۸

کارخانه تولید پارچه چادر مشکی در چهارمحال وبختیاری افتتاح شد

کارخانه تولید پارچه چادر مشکی در چهارمحال وبختیاری افتتاح شد

شهرکرد- کارخانه تولید پارچه چادر مشکی، با حضور معاون اول رئیس جمهور در چهارمحال و بختیاری افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کارخانه تولید پارچه چادر مشکی پیش از ظهر سه شنبه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در چهارمحال و بختیاری افتتاح شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری در مراسم افتتاح این کارخانه گفت: کارخانه تولید پارچه چادر مشکی با اعتبار یک هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال و ۲۰ میلیون یورو سرمایه گذاری تکمیل شده است.

قاسم سلیمانی دشتکی افزود: این کارخانه زمینه اشتغال مستقیم ۲۰۰ نفر را فراهم کرده است.

وی گفت: طرح تولید نساجی چهارمحال و بختیاری ظرفیت تولید سالانه ۱۰ میلیون متر چادر مشکی را دارد.

کد مطلب 3818420

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