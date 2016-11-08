کارخانه تولید پارچه چادر مشکی در چهارمحال وبختیاری افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، کارخانه تولید پارچه چادر مشکی پیش از ظهر سه شنبه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در چهارمحال و بختیاری افتتاح شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری در مراسم افتتاح این کارخانه گفت: کارخانه تولید پارچه چادر مشکی با اعتبار یک هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال و ۲۰ میلیون یورو سرمایه گذاری تکمیل شده است.

قاسم سلیمانی دشتکی افزود: این کارخانه زمینه اشتغال مستقیم ۲۰۰ نفر را فراهم کرده است.

وی گفت: طرح تولید نساجی چهارمحال و بختیاری ظرفیت تولید سالانه ۱۰ میلیون متر چادر مشکی را دارد.