۱۱۲ تن برنج خارجی قاچاق در شهرضا کشف شد

جواد محمدی فشارکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا به چهار دستگاه کامیون کشنده مشکوک و برای بررسی بار و مدارک مربوطه آنها را متوقف کردند که در مجموع ۱۱۲ تن برنج خارجی قاچاق از این خودروها توقیف شد و کارشناسان مربوطه ارزش برنج های کشف شده را چهار میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال اعلام کردند.

وی همچنین به کشف پوشاک قاچاق در نجف آباد اشاره و بیان داشت: عوامل تیم بازرسی اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان نجف آباد طی یک سری بررسی‌های میدانی و کار کارشناسی موفق به شناسایی و انهدام یک شبکه خرید و فروش کالای قاچاق شدند.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان بیان داشت: تیم بازرسی صنعت معدن و تجارت پس از شناسایی در ساعت ۵ صبح ضمن هماهنگی با مقام قضایی به همراه عامل پلیس آگاهی شهرستان در محل حضور و یک دستگاه پراید که مقادیر بسیار زیاد ساپورت زنانه را به صورت ماهرانه جاسازی کرده بود کشف و ضبط کردند.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان ادامه داد: ارزش کالای مکشوفه در حدود ۱۱۰ میلیون ریال بر آورد شده که متهمان به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی صلاح شدند.

وی به کشف چای قاچاق در اصفهان نیز اشاره کرد و گفت: ماموران تیم بازرسی صنعت بر اساس اخبار واصله به این سازمان مبنی بر بسته بندی انواع چای ایرانی و خارجی در یک واحد مسکونی در شهر اصفهان موضوع را در دستور کار بازرسان این سازمان قرار دادند و ضمن شناسایی محل مذکور و مطمئن شدن از بسته بندی در محل، با هماهنگی پلیس آگاهی استان در زمینه دریافت حکم ورود، موفق شدند در قالب تیم گشت مشترک، از محل بازرسی و ۹۴ کارتن ۵ کیلوگرمی چای فله ای جمعا به میزان ۷۲۰ کیلوگرم را کشف و به همراه صورت جلسه تحویل مراجع ذی صلاح دهند.

محمدی بیان داشت: ارزش کالای مکشوفه قاچاق ۱۵۰ میلیون ریال است.