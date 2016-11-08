علی سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه های ویژه کمیته امداد در راستای سرعت بخشیدن به امر خانه دار کردن مددجویان، اظهار کرد: احداث هر واحد مسکونی روستایی به مساحت ۵۰ مترمربع رقمی معادل ۳۰ میلیون تومان هزینه دارد که مقرر شد از محل اعتبارات این نهاد و با عاملیت سپاه انجام شود.

وی افزود: این نهاد تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال برای خرید و ساخت مسکن محرومان اعتبار در نظر گرفته که برحسب اولویت به مددجویان فاقد مسکن پرداخت می شود.

سالارکیا همچنین گفت : ۲۵۰ واحد مسکونی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد البرز، طی نیمه نخست سال با رقمی بالغ بر پنج میلیارد ریال و با مشارکت نیکوکاران تعمیر شده است.

مدیرکل کمیته امداد البرز گفت : حدود ۶۵ درصد از بودجه هزینه شده برای تعمیر مسکن مددجویان را مردم نیکوکار تامین می کنند.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از برنامه های این اداره کل در این بخش، اعطای کمک بلاعوض برای پرداخت بدهی مددجویان به پروژه های مسکن مهر است.

سالارکیا با بیان اینکه، در حال حاضر بیش از پنج هزار خانواده تحت حمایت این نهاد در البرز مستاجر هستند، گفت: با توجه به محدودیت اعتبارات و حجم قابل توجه مددجویان فاقد مسکن، انتظار داریم مردم نوعدوست البرز، بیش از پیش ما را در زمینه یاری کنند.

مدیرکل کمیته امداد البرز خاطرنشان کرد: کمیته امداد برای حمایت از افراد نیازمند و مددجویان تحت پوشش بسیاری از برنامه‌های خود را با همکاری خیرین و مردم نوعدوست استان اجرا می‌کند.

وی گفت: واگذاری رایگان انشعابات آب، برق، گاز و فاضلاب به مددجویان با همکاری سازمان‌های مربوطه از جمله خدمات این بخش است و از ابتدای سال تاکنون ۱۰۰ خانواده از این خدمت استفاده کرده اند.