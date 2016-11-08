واژگونی ۶۲ درصد تصادفات استان سمنان را به خود اختصاص داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ناجا، فرمانده نیروی انتظامی استان سمنان از دستگیری کلاهبرداری در شاهرود خبر داد و گفت: با تلاش ماموران آگاهی این شهرستان سردفتری با ۱۲۴میلیون تومان کلاهبرداری دستگیر شد.

سردار روح الامین قاسمی بیان داشت: پلیس امنیت عمومی شاهرودی در پی وقوع این تخلف، گزارش‌های زیادی را درباره فعالیت غیرقانونی یکی از دفترخانه های ثبت اسناد رسمی این شهرستان دریافت کرد که در تحقیقات و نظارت های مقدماتی پرونده مشخص شد مسئولان این دفترخانه، وجوه دریافتی و مالیاتی از نقل و انتقال و ثبت اسناد مالکیت وسایل نقلیه را به حساب دولت واریز نمی کنند لذا با تلاش ماموران متخلفان دستگیر شدند.

وی افزود: سردفتر متخلف این مرکز ثبت اسناد رسمی، از سال ۱۳۹۰ تا کنون ضمن فرار مالیاتی، یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال وجوه دریافتی از نقل و انتقال خودروها را به خزانه دولت واریز نکرده است.

۶۲ درصد تصادفات استان سمنان براثر واژگونی است

فرمانده پلیس راه استان سمنان نیز با بیان اینکه۶۲ درصد از تصادفات در جاده های استان مربوط به واژگونی خودرو، ناشی از خستگی و خواب آلودگی رانندگان است، گفت: سمنان رتبه نخست کشوری را در تصادفات جاده ای شش ماهه نخست سال جاری به خود اختصاص داد.

سرهنگ حسن خسروجردی بیان داشت: حجم بالایی از تصادفات در جاده های استان سمنان مربوط به واژگونی خودرو، ناشی از خستگی و خواب آلودگی رانندگان است که این امر به دلیل طولانی و کویری بودن محورهای عبوری در استان است و مسافران عبوری باید توجه داشته باشد هنگام عبور از این محور برای استراحت کافی رانندگان در توقف گاه ها زمان بندی و برنامه ریزی داشته باشند.

وی با بیان اینکه علت ۷۳ درصد تصادفات در شش ماه اول سال ۹۵ در جاده های استان سمنان، بی‌توجهی راننده به جلو بوده است، افزود: در جاده های استان ۶۲ درصد از تصادفات مربوط به واژگونی خودرو و ۹ درصد خروج خودروها از جاده است که این دو مورد بیشترین سهم را در سوانح رانندگی در جاده های استان دارد و از سوی دیگر در شاخص نوع وسایل نقلیه در تصادفات نیز خودروهای سواری با بیش از ۶۲ درصد، بیشترین سهم را در ۶ ماهه اول سالجاری داشته اند.

فرمانده پلیس راه استان سمنان همچنین گفت: بر اساس آمار پزشکی قانونی در سال گذشته ۱۴۶ کشته در استان سمنان در تصادفات جاده‌ها ثبت شده است که در سال ۹۵ این رقم ۱۵ درصد کاهش داشته است.

خسروجردی در ادامه بیان داشت: خروج اتوبوس های درون شهری با نقص فنی و بدون امکانات کافی و خروج تاکسی‌های وَن در ایام اربعین ممنوع است.

شرایط جدید معافیت خدمت سربازی اعلام شد

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان سمنان نیز با بیان اینکه شرایط جدید معافیت خدمت سربازی اعلام شد، گفت: اگر چنانچه پدر مشمول پیش از ورود به غیبت فوت کند که در این صورت این فرد پس از وقوع این حادثه و پیش از ورود به غیبت شرایط بهره مندی ازمعافیت کفالت را داشته، اما اقدامی نکرده است، در این حالت این مشمول غایب در صورتی که همچنان برادر بالای ۱۸ سال نداشته باشد، می تواند از معافیت کفالت بهره مند شود.

سرهنگ حسن رستمیان با بیان اینکه شورای پزشکی بر اساس این آیین نامه افراد نیازمند مراقب را معاینه و نسبت به تایید یا عدم تایید نیازمندی به مراقبت کسان مشمول (پدر یا مادر) اقدام می کند، بیان داشت: مشمولان غایب، نمی توانند درخواست معافیت کفالت کنند و در صورتی می توانند نسبت به ثبت درخواست خود از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) اقدام کنند که هنگام ورود به غیبت و در زمان احضار، طول مدت غیبت و حین رسیدگی، دارای شرایط معافیت کفالت بوده باشند.

وی افزود: در صورت تایید نیازمندی به مراقبت پدری که فقط دارای یک فرزند پسر بالای ۱۸ سال است، شخص متقاضی می تواند تقاضای خود را در یکی از دفاتر خدمات الکترونیک و انتظامی (پلیس+۱۰) ثبت و در صورت داشتن غیبت، مدارکی مبنی بر اینکه پیش از ورود به غیبت، پدرش نیازمند مراقبت بوده ارائه دهد تا در صورت تایید شورای پزشکی، از معافیت کفالت برخوردار شود.

دستگیری ۳ جوان مزاحم تلگرامی در شاهرود

رئیس پلیس فتای استان سمنان هم از دستگیری سه جوان مزاحم تلگرامی که با ساخت و انتشار استیکرهای توهین آمیز برای اهالی روستایی در شاهرود مشکل ایجاد کرده بودند خبر داد و گفت: جوانی ۱۹ ساله اهل و ساکن یکی از روستاهای شهرستان شاهرود چندی پیش به پلیس فتا مراجعه و از افرادی ناشناس که با استفاده از عکس وی استیکر توهین آمیز ساخته و در فضای مجازی منتشر کرده بودند، شکایت کرد.

سرهنگ سیدعلی میراحمدی از شناسایی سه متهم جوان که همگی اهل و ساکن همان روستا بودند، خبر داد و افزود: متهمان با هماهنگی قاضی پرونده به اداره پلیس احضار و بازجویی شدند.

سرهنگ میراحمدی به اعتراف صریح مزاحمان تلگرامی اشاره و تصریح کرد: متهمان با استفاده از عکس پروفایل افراد و یا تصاویر خصوصی منتشر شده در گروه های مجازی درآن محله و روستا، سوء استفاده کرده و با ساخت و انتشار استیکرهای توهین آمیز، این مشکل را ایجاد کرده بودند.