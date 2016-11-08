امیدوارم طلای کشتی پهلوانی جهان را کسب کنم

جواد محجوب در حاشیه اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی پهلوانی برای حضور در رقابتهای جهانی بلاروس به خبرنگار مهر، گفت: خیلی خوشحالم که توانستم بعد از المپیک ریو در ترکیب تیم ملی کشتی پهلوانی قرار گیرم و بتوانم شانس خود را در این رشته هم محک بزنم.

ملی‌پوش وزن ۱۰۰ کیلوگرم کشتی پهلوانی ایران خاطر نشان کرد: من با اجازه درخشان، رئیس فدراسیون جودو به رشته کشتی پهلوانی آمدم، چراکه معتقدم جودو و کشتی پهلوانی به هم گره خورده اند و به خاطر علاقه زیادم به این رشته چنین تصمیمی گرفتم. البته برای جودو که رشته اصلی من است نیز زحمات زیادی کشیدم و می‌خواهم مدال‌های بیشتری در جودو بگیرم.

وی در پاسخ به این سئوال که چطور بلافاصله بعد از المپیک وارد رشته کشتی پهلوانی شدید؟ تصریح کرد: کشتی پهلوانی در خون ما ایرانیان است و با توجه به شباهت و وابستگی این رشته به قوانین قدیم جودو، امیدوارم بتوانم مبارزات و عملکرد خوبی در رقابتهای جهانی داشته باشم.

محجوب با اظهار رضایت از امکانات و حمایت مسئولان کشتی در آستانه اعزام به رقابتهای جهانی افزود: در طول مدت برپایی اردوی آماده سازی برخی از مسئولان به اردو آمدند و همچنان پیگیر روند آمادگی ما هستند.

دارنده مدال طلا و نقره رقابتهای جودوی قهرمانی آسیا در پایان گفت: امیدوارم بتوانم با کسب مدال طلای رقابتهای جهانی کشتی پهلوانی، نخستین حضورم در این رشته را با یک موفقیت ملی تجربه کنم.

نخستین دوره مسابقات جهانی کشتی پهلوانی زیر نظر اتحادیه جهانی کشتی با حضور کشورهای مختلف دنیا روز ۲۲ آبان ماه در شهر مینسک بلاروس برگزار می شود. این رقابت‌ها به عنوان مسابقات جهانی در تقویم اتحادیه جهانی گنجانده شده و مدعیان در اوزان ۶۰، ۷۰، ۸۰، ۹۰، ۱۰۰ و ۱۰۰+ کیلوگرم بر روی تشک می‌روند.