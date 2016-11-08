از سرگیری همکاری نظامی روسیه و ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، «الکساندر فومین» مدیر دفتر همکاری های فنی نظامی خدمات فدرال روسیه در مصاحبه با اینترفکس پیش بینی کرد که روابط نظامی کشورش با ترکیه به زودی از سرگرفته می شوند.

مدیر دفتر همکاری های فنی نظامی خدمات فدرال روسیه با اعلام اینکه مقامات نظامی دو کشور دیداری را برگزار خواهند کرد درباره از سرگیری روابط نظامی ابراز خوشبینی کرد.

کرملین اواسط ماه گذشته اعلام کرد که ممکن است روسیه امکان تحویل سامانه های دفاع هوایی به ترکیه را بررسی کند.

در پی اقدام نیروی هوایی ترکیه مبنی بر سرنگون کردن جنگنده روسیه در نوامبر سال گذشته، روابط ترکیه و روسیه به تیرگی نهاد، اما در اواخر ماه ژوئن سال جاری «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه بابت سرنگونی جنگنده روسیه معذرت خواهی کرد و این امر به بهبود روابط دو کشور انجامید.