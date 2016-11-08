۴۰۰۰ طرح اشتغالزایی ویژه مددجویان کمیته امداد استان سمنان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد رضوی در نشستی با رئیس مرکز علمی کاربردی جهاد کشاورزی دامغان در محل این مرکز، ضمن بیان اینکه خانواده های تحت حمایت کمیته امداد که مستعد کار و اشتغال هستند، تحت آموزش های تخصصی و عملی قرار می گیرند، افزود: استفاده از استعداد و خلاقیتهای مددجویان تحت حمایت برای توسعه فرهنگ کسب و کار از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی تصریح کرد: برنامه ریزی اشتغال نیازمندان در جامعه باید حول محور توانمندسازی آنان باشد.

مدیرکل کمیته امداد امام (ره) استان سمنان آموزش علوم دامی مرکز جهاد کشاورزی دامغان به ۳۷ نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام (ره) مهدیشهر را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: این عملکرد آغازین مثبت و پشتوانه علمی قوی دانشکده رسول اکرم دامغان می تواند کمیته امداد را به بهبود فضای کسب و کار و رونق فعالیت های بخش دامپروری و کشاورزی جامعه هدفش خوشبین کند.

رضوی با بیان اینکه در سطح استان، چهار هزار و ۳۵ طرح اشتغال تحت نظارت و خدمات کارشناسی کمیته امداد قرار دارد، گفت: از این تعداد، دو هزار و ۱۳۵ طرح در بخش دامپروری و ۹۹ طرح در بخش کشاورزی فعال هستند.

رئیس مرکز علمی کاربردی جهاد کشاورزی رسول اکرم دامغان نیز در این نشست گفت: در کنار نیازسنجی شاخص های فقر در جامعه باید آموزش ها در قالب کارگاه های توان افزایی انجام و به خانواده های تحت حمایت کمیته امداد که مستعد کار و اشتغال هستند، آموزش های تخصصی و عملی داده شود.

غلامحسین ایراجیان، کمیته امداد را نهادی کارآفرین خواند و افزود: این نهاد مردمی می تواند نقش اساسی در توسعه کارآفرینی و از بین بردن فقر در جامعه ایفا کند.

مدیرکل و معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام (ره) استان سمنان از امکانات آموزشی دانشکده جهاد کشاورزی رسول اکرم دامغان که سومین مرکز معتبر دانشگاهی کشور در بخش آموزش کشاورزی است بازدید و مدیران این دانشکده نیز آمادگی خود را برای ارائه خدمات تخصصی آموزشی در بخش دام و طیور به مددجویان کمیته امداد اعلام کردند.