نبود طرح سلامت مشکلات امنیتی در کشور ایجاد می کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قاضی زاده هاشمی صبح سه شنبه در مراسم افتتاح ۷۱۴ تخت بیمارستانی در سراسر کشور، گفت: طرح تحول نظام سلامت حرکت بزرگی در کشور بود که اگر اجرا نمی شد با مشکلات امنیتی مواجه شده بودیم.

وی افزود: حاشیه در تمامی مباحث و موضوعات است و اجرای این طرح نیز با حاشیه همراه است اما آنچه که مهم بود رضایت مردم و کمک به سلامت کشور است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه سخنان خود با اشاره به فعالیت شرکت های بیمه نیز گفت: فعالیت این مجموعه ها بیشتر شبیه به صندوق است نه مرکز بیمه زیرا ریسک پذیری لازم را ندارند.

قاضی زاده هاشمی تاکید کرد: آنچه که برای ما باید در این زمان مورد اهمیت باشد رفاه و سلامت مردم است که همگان باید در این راستا حرکت کنیم.

وی در خصوص افزایش تخت های بیمارستانی در کشور و فارس نیز گفت: امروز به طور همزمان ۷۱۴ تخت بیمارستانی در کشور و ۱۲ تخت در شهرستان فسا افتتاح شد که تا پایان دولت باید ۱۸۰۰ تخت بیمارستانی جدید ایجاد شود.