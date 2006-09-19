نسل سوم بايد با نوع نگاه عكاسان جنگ آشنا شود

دبير نمايشگاه عكس "لشكريان محمد رسول‌الله (ص)" درباره برگزاري اين نمايشگاه به خبرنگار مهر گفت: "ارج نهادن به مقام شهدا، ايثارگران و آزادگان اصلي ترين محور برگزاري اين نمايشگاه است و 110 قطعه عكس از 33 عكاس جنگ براي نخستين بار است كه به نمايش درمي آيد. انتخاب اين آثار چهار ماه طول كشيد و تصميم گرفتيم از آرشيو لشكر 27 محمد رسول الله (ص) و انجمن عكاسان دفاع مقدس آثار برگزيده را در اين نمايشگاه ارائه كنيم."

عليرضا كريمي صارمي افزود: "يكي از دلايل پرداختن به آثار عكاسان جنگ اين است كه آنها همواره از مظلوم ترين اقشار اجتماع بوده اند كه مورد بي توجهي واقع مي شوند. امروز نه نمايشگاهي از آثار اين قشر هنرمند و ايثارگر برگزار مي شود و نه حمايتي از آنها به عمل مي آيد. وزارت ارشاد مي تواند اصلي ترين متولي برگزاري نمايشگاههايي از اين دست باشد و پشتيباني از اين قشر را به عهده گيرد. عكاسان جنگ با وجود تحمل محروميت هاي فراوان، قشري بي توقع هستند. ولي ما مي توانيم به عنوان دست اندركار دولتي نياز آنها را برآورده كنيم."

رئيس آژانس عكس ايران تصريح كرد: "هشت سال دفاع مقدس در اين مملكت اتفاق افتاد و مردم از ميهن دفاع كردند. با اين حال امروز بعد از گذشت سال ها از پايان جنگ شناخت و توجهي كه بايد نسبت به اين مقوله وجود ندارد. مخاطب نمايشگاه عكس هاي جنگ نسل سوم است. پس بايد تلاش كرد اين نسل به هويت و نوع نگاه عكاسان جنگ و همچنين اهداف متعالي و مقدس آنها پي ببرند. وزارت آموزش و پرورش از ارگان هايي است كه مي تواند نوجوانان را به بازديد از اين نمايشگاه بياورد تا اين نسل بدانند عكاساني كه سال ها پيش به جبهه رفتند زماني هم سن و سال آنها بودند."

كاظم اخوان، اباصلت بيات، محمود كلاري، ابوطالب امام، رنجبران، مسعود سوداگر، ساسان افسوسي، احسان رجبي، مهران زرگر، بهرام محمدي فر، حسين روشنايي، يونس ذاكري، محمدحسين حيدري، محمود بدرفر، شهيد داريوش گودرزي، سعيد صادقي، نوري خامنه، بندشاهي، محسن شانديز، محمد صياد، مسعود شجاعي طباطبايي، حميدرضا ولي، رجبعلي قهرماني، احمد بنا كاشاني، رسول ملاقلي پور، شهيد حسن باقري، علي زينلي، اميرعلي جواديان، شهيد سعيد جان بزرگي، صادق نمودي، مهدي رضوان، ابراهيم شاطري و علي فريدوني از جمله هنرمندان شركت كننده در اين نمايشگاه هستند.

نمايشگاه عكس لشكريان محمد رسول الله (ص) ساعت 17 امروز سه شنبه 28 شهريورماه در فرهنگسراي نياوران افتتاح مي شود و به مدت 12 روز ادامه خواهد داشت.