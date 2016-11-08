به گزارش خبرگزاری مهر، محمود خوردبین در ارتباط با انتشار مطالبی درباره وضعیت بازیکنان خارجی این تیم و احتمال جدایی آنها، گفت: متاسفانه نمی‌دانم برخی افراد چه برداشتی از بعضی حرف‌ها دارند که چنین اخباری منتشر می‌شود. ما شرایط حساسی داریم. پرسپولیس بیشتر از تمام ۱۵ تیم دیگر لیگ برتر در تیم ملی بازیکن دارد که این مساله هم قدرت و توانایی فنی بالای تیم و کادر فنی را نشان می‌دهد و هم در وقفه‌های لیگ کار را برای ما سخت می‌کند.

سرپرست پرسپولی تاکید کرد: با این وجود که برانکو ایوانکوویچ روزهای زیادی بازیکنانش را در اختیار ندارد، با نتایج خوبی در صدر جدول هستیم. حالا اگر قرار باشد انتشار چنین شایعاتی مشکلات بیشتری ایجاد کند، منصفانه نیست. ما به همه بازیکنان خودمان نیاز داریم و تنها کسی که درباره وضعیت فنی تصمیم می‌گیرد ایوانکوویچ است.

وی ادامه داد: در پرسپولیس همه کارها تفکیک شده است و کار من هم سرپرستی است. ما تمام بازیکنانمان را در اختیار داریم و بازیکنان خارجی از جمله اوکراینی‌ها هم خارج از این قاعده نیستند و برانکو هم تا جایی که من می‌دانم نظر دیگری نداشته‌اند. امیدواریم در پایان این اردو نفرات ملی‌پوش خودمان را هم سالم و سر حال در اختیار داشته باشیم و تیم ملی کشورمان هم بازی خودش را با پیروزی پشت سر بگذارد تا به این ترتیب لیگ را در شرایط خوبی شروع کنیم.

خوردبین همچنین درباره شرایط اردو به سایت باشگاه پرسپولیس، گفت: هر چند هفت بازیکن ملی‌پوش را در اختیار نداریم اما در اینجا تمرینات خیلی خوبی خواهیم داشت. بازیکنان با انگیزه بالا کار می‌کنند. امکانات اقامتی و تمرینی از جمله زمین خوبی هم داریم. هوا هم تقریبا متعادل است و همه این‌ها نوید یک اردوی خوب را می‌دهد.