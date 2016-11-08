علیرضا نصر مربی تیم ملی تکواندو شد

به گزارش خبرنگار مهر، با پیشنهاد بیژن مقانلو سرمربی تیم‌ملی و موافقت رئیس فدراسیون تکواندو، علیرضا نصرآزادانی به عنوان مربی به کادر فنی تیم‌ملی اضافه شد.

تیم ملی تکواندو ماه آینده باید در مسابقات فینال جایزه بزرگ و جام جهانی ۲۰۱۶ شرکت کند. به همین منظور نصر که سابقه سرگروهی تیم ملی را در کارنامه دارد، به عنوان مربی به کادرفنی تیم ملی تکواندو اضافه شد.



علیرضا نصر آزادانی مدال طلای قهرمانی جهان، یک طلا، چهار نقره و یک برنز جام جهانی، یک طلا و یک برنز بازی‌های آسیایی، دو طلا و یک نقره قهرمانی آسیا، و یک طلای یونیورسیاد دانشجویان در کنار بیش از ۲۰ مدال رنگارنگ تورنمنت‌های رسمی را در ویترین افتخارات خود دارد.

مسابقات فینال جایزه بزرگ (گرندپری) ۲۰۱۶ تاریخ ۱۹ و ۲۰ آذرماه و بیستمین دوره مسابقات جام جهانی تکواندو در روزهای ۲۲ و ۲ آذرماه در شهر "باکو" آذربایجان برگزار خواهد شد.