میراث تاریخی شهرستان آشتیان نیازمند مرمت و بهسازی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میراث فرهنگی استان مرکزی، محمود حسنی در جلسه بررسی وضعیت بناهای تاریخی و جاذبه های گردشگری آشتیان اظهار داشت: میراث فرهنگی یادگاری از گذشته است و شهرستان آشتیان آثار باستانی بسیاری دارد که به مرور زمان در حال تخریب است که باید رسیدگی شود.

وی در مورد ضرورت مرمت و بهسازی برخی میراث فرهنگی شهرستان آشتیان از جمله آرامگاه دکتر عبدالکریم قریب، قلعه مستوفی الممالک، حمام تاریخی آشتیان و امامزاده بی بی شهربانو توضیحاتی را ارائه و تسریع در این امر را خواستار شد.

سید محمدحسینی، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی نیز در این جلسه گفت: میراث فرهنگی در کشور و استان نسبت به گذشته جایگاه ویژه ای پیدا کرده، چرا که با بهره گیری از آن، با کمترین حجم سرمایه گذاری می توان اشتغال حداکثری در حوزه خدمات گردشگری و صنایع دستی ایجاد کرد که برای اقتصاد و پیشرفت هر منطقه لازم است.

وی در ادامه اظهار داشت: شهرستان آشتیان در استان رتبه چهارم از لحاظ وجود آثار تاریخی را دارا است اما نگهداری و مرمت آن ها باید با سرعت بیشتری انجام شود و همچنین برای رونق گردشگری این شهر تدبیر و برنامه ریزی شود.