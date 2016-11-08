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۱۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۰۳

فرماندار آشتیان:

میراث تاریخی شهرستان آشتیان نیازمند مرمت و بهسازی است

میراث تاریخی شهرستان آشتیان نیازمند مرمت و بهسازی است

آشتیان- فرماندار آشتیان گفت: بسیاری از آثار تاریخی شهرستان آشتیان نیازمند مرمت و بهسازی است که در غیر این صورت در معرض تخریب قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میراث فرهنگی استان مرکزی، محمود حسنی در جلسه بررسی وضعیت بناهای تاریخی و جاذبه های گردشگری آشتیان اظهار داشت: میراث فرهنگی یادگاری از گذشته است و شهرستان آشتیان آثار باستانی بسیاری دارد که به مرور زمان در حال تخریب است که باید رسیدگی شود.

وی در مورد ضرورت مرمت و بهسازی برخی میراث فرهنگی شهرستان آشتیان از جمله آرامگاه دکتر عبدالکریم قریب، قلعه مستوفی الممالک، حمام تاریخی آشتیان و امامزاده بی بی شهربانو توضیحاتی را ارائه و تسریع در این امر را خواستار شد.

سید محمدحسینی، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی نیز در این جلسه گفت: میراث فرهنگی در کشور و استان نسبت به گذشته جایگاه ویژه ای پیدا کرده، چرا که با بهره گیری از آن، با کمترین حجم سرمایه گذاری می توان اشتغال حداکثری در حوزه خدمات گردشگری و صنایع دستی ایجاد کرد که برای اقتصاد و پیشرفت هر منطقه لازم است.

وی در ادامه اظهار داشت: شهرستان آشتیان در استان رتبه چهارم از لحاظ وجود آثار تاریخی را دارا است اما نگهداری و مرمت آن ها باید با سرعت بیشتری انجام شود و همچنین برای رونق گردشگری این شهر تدبیر و برنامه ریزی شود.

کد مطلب 3818568

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