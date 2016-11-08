  1. استانها
  2. بوشهر
۱۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۰۴

مدیر جهاد کشاورزی دشتستان خبر داد:

تولید سالانه پنج‌هزار تن انواع محصولات گلخانه‌ای در دشتستان

تولید سالانه پنج‌هزار تن انواع محصولات گلخانه‌ای در دشتستان

بوشهر - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دشتستان از تولید سالانه پنج‌هزار تن انواع محصولات گلخانه‌ای در دشتستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا جهانبخش صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شهرستان دشتستان به عنوان قطب کشاورزی استان بوشهر شناخته می‌شود و تعداد زیادی از مردم این شهرستان در عرصه کشاورزی مشغول به فعالیت هستند.

وی به توسعه کشت گلخانه‌ای در این شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: سالانه بیش از پنج‌هزار تن انواع محصولات کشاورزی در شهرستان دشتستان تولید و برداشت می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دشتستان خاطرنشان کرد: خیار و گوجه‌فرنگی به عنوان مهمترین محصولات گلخانه‌ای این شهرستان محسوب می‌شوند.

وی اضافه کرد: تولید محصولات سالم، کنترل بهتر بر روی شرایط محیطی در گلخانه‌ها، کاهش مصرف آب و تولید بیشتر در واحد سطح از مهم‌ترین اهداف کشت گلخانه‌ای است.

جهانبخش افزود: شهرستان دشتستان با تولید بیش از ۵۵ میلیون انواع  نشاء محصولات کشاورزی شامل نشاء گوجه فرنگی، خیار، بادمجان، فلفل و انواع گل‌های زینتی از قطب های کشت محصولات گلخانه ای در استان بوشهر است.

کد مطلب 3818569

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها