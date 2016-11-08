به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا جهانبخش صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شهرستان دشتستان به عنوان قطب کشاورزی استان بوشهر شناخته می‌شود و تعداد زیادی از مردم این شهرستان در عرصه کشاورزی مشغول به فعالیت هستند.

وی به توسعه کشت گلخانه‌ای در این شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: سالانه بیش از پنج‌هزار تن انواع محصولات کشاورزی در شهرستان دشتستان تولید و برداشت می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دشتستان خاطرنشان کرد: خیار و گوجه‌فرنگی به عنوان مهمترین محصولات گلخانه‌ای این شهرستان محسوب می‌شوند.

وی اضافه کرد: تولید محصولات سالم، کنترل بهتر بر روی شرایط محیطی در گلخانه‌ها، کاهش مصرف آب و تولید بیشتر در واحد سطح از مهم‌ترین اهداف کشت گلخانه‌ای است.

جهانبخش افزود: شهرستان دشتستان با تولید بیش از ۵۵ میلیون انواع نشاء محصولات کشاورزی شامل نشاء گوجه فرنگی، خیار، بادمجان، فلفل و انواع گل‌های زینتی از قطب های کشت محصولات گلخانه ای در استان بوشهر است.