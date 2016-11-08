به گزارش خبرنگار مهر، مریم پورسید امروز سه شنبه در آیین افتتاحیه کارگاه آموزشی بازی درمانی که در محل هتل پارسیان کرمانشاه برگزار شد، گفت: بازی یادگیری را برای کودکان لذت بخش می کند و کودکان از طریق آن مطالب بیشتری را می آموزند.

وی بازی درمانی را راهکاری موثر آموزش و توانمند کردن کودکان و نوجوانان دانست و گفت: برگزاری این کارگاه آموزشی راهکارهای اثر بخشی به کارشناسان امور توانبخشی برای ایجاد ارتباط موثر با مددجویان کودک و نوجوان ارائه می دهد.

رئیس گروه مراکز روزانه و آموزش توانبخشی سازمان بهزیستی کشور از ارائه ۴۰۰ تکنیک آموزشی و توانبخشی در این کارگاه آموزشی ۲ روزه خبر داد و گفت: انتظار داریم پس از برگزاری این کارگاه ۲ روزه کارشناسان مراکز توانبخشی بهزیستی نکات فوق را در آموزش های خود به کار ببندند.

وی از فعالیت یک هزار و ۵۴ مرکز روزانه بهزیستی در کشور خبر داد و گفت: در این مراکز حدود ۴۰ هزار مددجو حضور دارند و از خدمات ارائه شده در این مراکز بهره می گیرند.