۱۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۱۶

رئیس گروه مراکز روزانه و آموزش توانبخشی سازمان بهزیستی کشور:

بیش از ۱۰۰۰ مرکز روزانه و توانبخشی بهزیستی در کشور فعالیت می‌کنند

کرمانشاه- رئیس گروه مراکز روزانه و آموزش توانبخشی سازمان بهزیستی کشور، از فعالیت یک هزار و ۵۴ مرکز روزانه و آموزش توانبخشی بهزیستی در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مریم پورسید امروز سه شنبه در آیین افتتاحیه کارگاه آموزشی بازی درمانی که در محل هتل پارسیان کرمانشاه برگزار شد، گفت: بازی یادگیری را برای کودکان لذت بخش می کند و کودکان از طریق آن مطالب بیشتری را می آموزند.

وی بازی درمانی را راهکاری موثر آموزش و توانمند کردن کودکان و نوجوانان دانست و گفت: برگزاری این کارگاه آموزشی راهکارهای اثر بخشی به کارشناسان امور توانبخشی برای ایجاد ارتباط موثر با مددجویان کودک و نوجوان ارائه می دهد.

رئیس گروه مراکز روزانه و آموزش توانبخشی سازمان بهزیستی کشور از ارائه ۴۰۰ تکنیک آموزشی و توانبخشی در این کارگاه آموزشی ۲ روزه خبر داد و گفت: انتظار داریم پس از برگزاری این کارگاه ۲ روزه کارشناسان مراکز توانبخشی بهزیستی نکات فوق را در آموزش های خود به کار ببندند.

وی از فعالیت یک هزار و ۵۴ مرکز روزانه بهزیستی در کشور خبر داد و گفت: در این مراکز حدود ۴۰ هزار مددجو حضور دارند و از خدمات ارائه شده در این مراکز بهره می گیرند.

کد مطلب 3818586

