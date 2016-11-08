  1. استانها
  2. قزوین
۱۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۱۷

مشکلات ۸ بنگاه بزرگ اقتصادی قزوین بررسی شد

مشکلات ۸ بنگاه بزرگ اقتصادی قزوین بررسی شد

قزوین- در نشستی با حضور استاندار و جمعی از مدیران بانکی، مسائل و مشکلات هشت بنگاه بزرگ اقتصادی استان قزوین مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، فریدون همتی در این باره اظهار کرد: در جلسه مشترک با معاونین بانک مرکزی و روسای بانک های کشور  مسائل و مشکلات ۸ واحد بزرگ صنعتی، کشاورزی و گردشگری استان بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

وی افزود: در این جلسه درخصوص  پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان به ۸ واحد بزرگ اقتصادی بحث و بررسی و تصمیم گیری شد.

استاندار قزوین گفت: با راه اندازی این ۸  واحد و بنگاه بزرگ اقتصادی  سه هزار اشتغال جدید در استان قزوین ایجاد می شود.

همتی خاطرنشان کرد: در این جلسه مشترک مقرر گردید نسبت به استمهال معوقات بانکی این واحدها و همچنین پرداخت تسهیلات بانکی جدید برای راه اندازی و ایجاد رونق اقتصادی در این بنگاه های اقتصادی اقدام لازم به عمل آید.

حبیبی سرپرست معاونت اقتصادی و درافشانی مشاور استاندار در امور اقتصادی، مدیران کل صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، اقتصاد و دارایی و روسای بانک های استان در این نشست مشترک استاندار را همراهی می کردند.

کد مطلب 3818588

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها