مشکلات ۸ بنگاه بزرگ اقتصادی قزوین بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، فریدون همتی در این باره اظهار کرد: در جلسه مشترک با معاونین بانک مرکزی و روسای بانک های کشور مسائل و مشکلات ۸ واحد بزرگ صنعتی، کشاورزی و گردشگری استان بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

وی افزود: در این جلسه درخصوص پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان به ۸ واحد بزرگ اقتصادی بحث و بررسی و تصمیم گیری شد.

استاندار قزوین گفت: با راه اندازی این ۸ واحد و بنگاه بزرگ اقتصادی سه هزار اشتغال جدید در استان قزوین ایجاد می شود.

همتی خاطرنشان کرد: در این جلسه مشترک مقرر گردید نسبت به استمهال معوقات بانکی این واحدها و همچنین پرداخت تسهیلات بانکی جدید برای راه اندازی و ایجاد رونق اقتصادی در این بنگاه های اقتصادی اقدام لازم به عمل آید.

حبیبی سرپرست معاونت اقتصادی و درافشانی مشاور استاندار در امور اقتصادی، مدیران کل صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، اقتصاد و دارایی و روسای بانک های استان در این نشست مشترک استاندار را همراهی می کردند.