دولت آمريكا بايد رفتار و نگاه خود را در قبال ايران تغيير دهد / ايران در توليد سوخت هسته اي به اعتماد آمريكا و اروپا نياز ندارد

به گزارش خبرگزاري مهر، " محمود احمدي نژاد" در آستانه ديدار خود از آمريكا براي شركت در اجلاس سالانه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نيويورك در گفتگو با مجله تايم و در مورد نظر وي نسبت به نيويورك در ديدار سال گذشته خود از آمريكا خاطر نشان كرد:" متاسفانه ما هيچ تماسي با مردم آمريكا نداشتيم. اما تصور كلي من از مردم آمريكا اين است كه آنها مردم خوبي هستند. مردم همه جاي دنيا خوب هستند."

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا از مركز تجارت جهاني ديدن كرديد، گفت:" نيازي به اين مسئله نبود."

احمدي نژاد در پاسخ به اين سوال كه اگر بوش هم اكنون در مقابل شما حضور داشت، چه چيزي به وي مي گفتيد، تصريح كرد :" مسائلي كه مورد علاقه ماست مسائل بين المللي است و اينكه چگونه آنها را مديريت كنيم. من برخي توصيه ها را در نامه شخصي خود به بوش ارائه كردم . من از وي مي پرسيدم كه آيا عقل گرايي، معنويت و بشردوستي، چيزهاي بدي براي بشريت هستند ؟ چرا درگيري بيشتر وجود داشته باشد و چرا بايد سلاحهاي كشتار جمعي گسترش يابد؟همه مي توانند يكديگر را دوست داشته باشند."

رئيس جمهوري ايران در پاسخ به سوال " تايم " كه چرا شما از شعار " مرگ بر آمريكا"حمايت مي كنيد،اظهار داشت :"وقتي كه مردم ايران اين شعار را مي دهند، منظورشان بيزاري از تجاوز، و تنفر از تاكتيكهاي ظالمانه است و آنها از تجاوز به حقوق ملتها و تبعيض متنفر هستند. من به بوش توصيه كرده ام كه مي تواند رفتار خود را تغيير دهد و سپس همه چيزتغيير خواهد كرد."

تايم نيز اينگونه ابراز عقيده كرد كه اگر مردم آمريكا در مورد ايران چنين شعاري را مي دادند ، آنها آن را توهين تلقي مي كردند.

احمدي نژاد هم گفت :" اگر ايران نيز اينگونه رفتار مي كرد، آنها چنين حقي داشتند."

وي افزود:"من گفته ام كه ما مي توانيم جهان را از طريق منطق اداره كنيم. دولت آمريكا نبايد در امور ما مداخله كند. آنها بايد زندگي خود را بكنند. آنها بايد منافع مردم آمريكا را محقق كنند . آنها نبايد در امور ما مدخله كنند. بعد از آن هيچ مشكلي با آن وجود نخواهد داشت."

احمدي نژاد درمورد آمادگي اش براي باز كردن باب مذاكرات مستقيم با آمريكا تصريح كرد:"ما براي آنها يك نامه طولاني فرستاديم. ما مي گوييم كه دولت آمريكا بايد رفتار خود را تغيير دهد و سپس همه چيز حل خواهد شد. اين آمريكا بود كه روابطش را ما با قطع كرد. ما چنين موضعي را اتخاذ نكرديم. آنها بايد اين كار خود را جبران كنند."

رئيس جمهوري ايران در مورد اتهامات وارده به كشورش مبني بر تلاش براي دستيابي به سلاح هسته اي گفت :"ما مخالف سلاحهاي هسته اي هستيم. به اعتقاد ما اين سلاحها فقط براي كشتن بشريت توسعه يافته است و به همين دليل سال گذشته در سخنراني خود در مجمع عمومي سازمان ملل متحد پيشنهاد كردم كه بايد كميته اي براي خلع سلاح همه كشورهايي كه سلاحهاي هسته اي در اختيار دارند ، تشكيل شود."

وي افزود: "ما مشكلي با پاكستان يا هند نداريم. در واقع آنها دوستان ما هستند.رژيم صهيونيستي توانايي استفاده از سلاحهاي هسته اي را ندارد. مشكلات نمي تواند از طريق بمب حل شود. بمبها امروز كم مورد استفاده قرار مي گيرند. ما بايد منطقي باشيم."

احمدي نژاد در پاسخ به اين سوال كه چرا شما نمي خواهيد غني سازي اورانيوم را تعليق كنيد، اظهار داشت :" اعتماد چه كسي بايد جلب شود؟". تايم نيز پاسخ داد : اعتماد جهان.

رئيس جمهوري ايران تصريح كرد:"جهان؟ جهان؟ جهان كيست؟ آمريكا؟ دولت آمريكا كل جهان نيست. اروپا مسئول يك بيستم كل جهان نيست. وقتي كه من مفاد ان پي تي ( معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي ) را مورد بررسي قرار دادم، نديدم كه در آن نوشته شده باشد به منظور توليد سوخت هسته اي بايد از حمايت يا اعتماد آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي برخوردار شويم."

وي همچنين در پاسخ به سوال ديگري كه ايران تا چه حد در برابر درخواستهاي غرب مقاومت مي كند و آيا شما منتظر مي مانيد تا مورد حمله واقع شويد و تاسيسات هسته اي شما ويران شود، خاطر نشان كرد :" آيا شما فكر مي كنيد كه دولت آمريكا اين قدر غيرمنطقي باشد. من اميدوارم كه اينگونه نباشد. من گفتم كه ما به منطق نياز داريم. ما به حمله نياز نداريم."

احمدي نژاد همچنين گفت كه ايران هيچ نگراني در مورد اينكه هدف قرار گيرد، ندارد.

رئيس جمهوري ايران در مورد اظهارات خود در مورد حذف اسرائيل از نقشه جهان اظهار داشت :"مردم جهان آزاد هستند تا هر طور كه مي خواهند فكر كنند. موضع ما در مورد مسئله فلسطين روشن است : ما مي گوييم كه ملتي از سرزمين اصلي خود رانده شده اند. مردم فلسطين در سرزمينهاي خود توسط كساني كشته مي شوند كه ساكنان اصلي آن نبوده اند و از ديگر مناطق جهان به آنجا آمده و خانه هاي آنها را اشغال كرده اند . پيشنهاد ما اين است كه 5 ميليون آواره فلسطيني به خانه هاي خود برگردند و سپس مردم همه مناطق همه پرسي را برگزار كنند و سيستم دولت خود را انتخاب كنند. اين يك راه دموكراتيك و مردم پسند است. آيا شما پيشنهاد ديگري داريد؟."