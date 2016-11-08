به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، حاجیان‌زاده با بیان این مطلب افزود: مراکز فرهنگی هنری کانون در طول سال با محوریت قرار دادن توسعه و ترویج کتاب‌خوانی به طراحی و اجرای برنامه‌های متنوع می‌پردازند.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: دیدار پدید آورندگان کتاب کودک و نوجوان با مخاطبان، معلمان و مربیان از جمله برنامه‌های کانون در هفته کتاب و کتاب‌خوانی است که در آن بیش از ۵۰ نویسنده، شاعر، مترجم و... فعال در حوزه کودک و نوجوان در مراکز فرهنگی هنری سراسر کشور با مخاطبان دیدار می‌کنند.

او در ادامه توضیح داد: این برنامه با هماهنگی اداره‌های کل کانون استان‌ها و همکاری ستاد هفته‌ی کتاب و با هدف ایجاد لحظه‌های خاطره‌انگیز برای کودکان و نوجوانان، با محوریت کتاب و کتاب‌خوانی و تشویق آنان به مطالعه از این طریق به اجرا در می‌آید.

حاجیان‌زاده همچنین به انعقاد تفاهم‌نامه‌ی بین معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش و کانون اشاره کرد که بر اساس آن نمایشگاه‌هایی از کتاب‌های کانون با همکاری اداره‌های کل آموزش و پرورش و کانون به صورت گسترده در ۳۱ استان کشور با شعار «کتاب در خدمت دانایی» در روزهای برگزاری هفته‌ی کتاب و کتاب‌خوانی برپا می‌شود.

به گفته مدیرعامل کانون، در این برنامه کتاب‌ها با تفکیک گروه‌های سنی مختلف و با تخفیف در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت.

حاجیان‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: به مناسبت هفته‌ی کتاب، نشست‌هایی با حضور کارشناسان و علاقه‌مندان برای معرفی و بررسی بعضی از کتاب‌های منتشر شده در کانون تشکیل می‌شود.

او یادآور شد: اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون نیز با اهدای ۲۵ هزار جلد کتاب به کتاب‌خانه‌های مدارس و مساجد سراسر کشور در برنامه‌های هفته کتاب و کتاب‌خوانی شرکت می‌کند.

تجلیل از مروجان کتاب‌خوانی، برگزاری مسابقه‌ی شیوه‌های برتر اجرای فعالیت‌های کتاب‌محور میان مربیان کانون و برنامه‌ی بازدید اعضای کودک و نوجوان مراکز کانون از مکان‌های مرتبط با فعالیت‌های کتاب و کتاب‌خوانی مانند موسسه‌های انتشاراتی، صحافی‌ها، کتاب‌خانه‌ها و... از دیگر برنامه‌هایی است که مدیرعامل در سخنان خود عنوان کرد.

حاجیان‌زاده در ادامه سخنان خود افزود: تقدیر از اعضای برگزیده‌ی مراکز کانون در حوزه‌ی کتاب‌خوانی و اهدای کتاب به کتاب‌خانه‌های مدارس، مساجد، مراکز بهزیستی و بیمارستان‌ها و نقاط محروم از جمله برنامه‌های کانون در هفته کتاب و کتاب‌خوانی به شمار می‌رود.

اما بخش دیگر سخنان حاجیان‌زاده به برپایی کارگاه‌های فرهنگی هنری با هدف معرفی کتاب و ترویج کتاب‌خوانی در میان کودکان و نوجوانان و اجرای برنامه سفر کتاب در ۱۰ استان کشور اختصاص داشت که در این برنامه کتاب‌های برگزیده در کمیته‌ی کتاب کانون در نمایشگاه‌هایی در دسترس مخاطبان قرار می‌گیرد.

مدیرعامل کانون در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری نمایشگاه‌ آثار فعالیت‌های کتاب‌محور اعضا مانند کتاب‌سازی، تصویرگری، خلاصه‌نویسی، معرفی کتاب، معرفی نویسنده‌ و... از برنامه‌های دیگر کانون در هفته کتاب و کتاب‌خوانی است.

بیست و چهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از ۲۴ آبان تا ۱ آذر ۱۳۹۵ در سراسر کشور برگزار می‌شود.