احتمال شیوع تب برفکی در زمستان/دامداران آماده مقابله باشند

کامیار داهیم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال بیش از یک هزار راس دام بزرگ به سبب ابتلا به بیماری تب برفکی از بین رفته است اظهارداشت: همچنین در اثر ابتلا به بیماری تب برفکی در سالجاری چهار راس دام کوچک نیز تلف شد.

وی میزان خسارات ناشی از بیماری تب برفکی در استان را بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: از زمان آغاز طرح مایه کوبی دامهای سبک و سنگین در برابر تب برفکی ۵۲ درصد از دامهای استان واکسینه شده اند.

داهیم با تاکید بر اینکه میزان واکسیناسیون دام های استان بر علیه بیماری تب برفکی باید به ۷۵ برسد گفت: با توجه به آغاز فصل سرما احتمال بالای شیوع بیماری دامداران باید آماده مقابله به تب برفکی باشند.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی با بیان اینکه لازم است دامداران نسبت به ریشه‌کنی بیماری تب برفکی با اداره کل دامپزشکی همکاری کنند ادامه داد: واکسیناسیون دام‌ها علیه بیماری تب برفکی در استان آذربایجان غربی در حال انجام است.

داهیم با بیان اینکه هر ساله دام‌ها علیه بیماری تب برفکی واکسینه می‌شوند عنوان کرد: در صورت بی‌توجهی به واکسیناسیون دام‌ها علیه بیماری تب برفکی، شاهد تلفات قابل توجهی در جمعیت دامی خواهیم بود.

وی با بیان اینکه واکسیناسیون دام‌ها به صور رایگان انجام می‌گیرد یادآور شد: اکیپ‌های دامپزشکی با مراجعه به محل نگهداری دام‌ها اقدام به واکسیناسیون دام‌های موجود می‌کنند.

داهیم قرنطینه دامی و واکسیناسیون دام‌ها را در جلوگیری از انتقال بیماری تب برفکی موثر عنوان کرد و گفت: برای اینکه خسارتی بر دامداران وارد نشود لازم است دامداران نیز همکاری خوبی در این خصوص داشته باشند.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: بیماری تب برفکی یا بیماری دهان و پا، نوعی بیماری عفونی و قابل انتقال است که در موارد حاد سبب تلفات در دام‌ها می‌شود که این بیماری از طریق ویروس قابل انتقال است.

داهیم افزود: این ویروس عامل بیماری در ابتدا به مدت دو تا سه روز تب شدید در دام ایجاد می‌کند و پس از آن شاهد ایجاد تاول‌هایی در داخل دهان و روی پای دام‌ها ایجاد می‌شود که در نهایت لنگش و مرگ حیوان را به دنبال دارد.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی گفت: بیماری تب برفکی به شدت واگیردار بوده و از طریق بزاق دهان حیوان آلوده، تماس با تجهیزات دامداری، غذا و وسایل نقلیه به سایر حیوانات انتقال می‌یابد.

بیماری تب برفکی از جمله بیماریهای واگیر در بین دامهای سبک و سنگین شامل گاو، گاومیش، گوساله، گوسفند، بز و بزغاله و از بیماری های بومی در استان و کشور است.

سیاست دامپزشکی کشور در مقابل این بیماری، پیشگیری و اقدامات کنترلی بوده است و بر این اساس، برنامه های پیشگیری شامل واکسیناسیون دامهای حساس در کشور و استان سالانه به تعداد سه نوبت برای دامهای سنگین و ۲ نوبت برای دامهای سبک اعمال می شود.