به گزارش خبرگزاری مهر، طرح با کودکان حرم از اول محرم سال گذشته با تشکیل ٧٠ غرفه به مدت دو هفته برگزار شد و به دلیل استقبال زیاد، جمع آوری کمک‌های مردمی ٤٠روز به طول انجامید.

کودکان آواره سوری به دلیل جنگی داخلی و اسکان نامناسب از سرما رنج می‌برند و بنابر خبرهای دریافتی تعداد زیادی از کودکان به خاطر سرما جان خود را از دست دادند. در این طرح با جمع‌آوری پوشاک و لباس گرم به کمک کودکان سوری اقدام می‌شود.

بنابر اعلام دبیرخانه این طرح سال گذشته پس از جمع آوری کمک‌های مردمی بخشی از آن برای کودکان آواره سوری ارسال شد و به دلیل مشکلات و سختی‌های ارسال کمک غیر نقدی، امسال با مساعدت‌های صورت گرفته در هفته اول آبان ماه باقی کمک‌های دریافتی برای کودکان آواره سوری ارسال شد.

با تلاش‌های صورت گرفته امسال نیز طرح با کودکان حرم برگزار می‌شود، با این تفاوت که امسال شکل کمک‌ها بیشتر به‌صورت نقدی خواهد بود تا روند کمک به کودکان آواره تسریع پیدا کند.

دبیرخانه دائمی این طرح به زودی آغاز به کار خواهد کرد.