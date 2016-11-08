به گزارش خبرنگار مهر، لیگ های دسته یک، دو و سه فوتبال باشگاه کشور از تاریخ ۲۱ تا ۲۳ آبان ماه سال جاری در شهر های مختلف کشور پیگیری می‌شود.

در لیگ دسته سه باشگاه های کشور دیدار تیم ‌های رستگار دندی زنجان و عقاب تبریز که روز یک شنبه به میزبانی شهر زنجان برگزار می شود با قضاوت داوران سنندجی همراه است.

در این دیدار آقایان فرزاد منصوری، کورش کریمی و محسن مشالی به ترتیب داور و کمک داور اول و دوم هستند.

روز شنبه در لیگ دسته دو در دیداری که به میزبانی شهر تبریز برگزار می شود تیم های شهرداری تبریز و شاهین توسعه کیش در حالی به مصاف هم می روند که هیوا بهمنی، هیمن نور بخش و فرزاد منصوری به ترتیب کمک داوران اول و دوم و داور چهارم زمین هستند و داور وسط این دیدار آقای امید جمشیدی از همدان است.

در لیگ دسته یک باشگاه های کشور قضاوت دیدار تیم های نفت مسجد سلیمان و فولاد یزد که در ورزشگاه شهید بهنام محمدی استان خوزستان برگزار می شود بر عهده ی داوران کردستانی است.

در این دیدار شاهو اصلانی، کاوه بهمنی و کورش کریمی داوران کردستانی هستند که از سوی فدراسیون فوتبال برای قضاوت این دیدار انتخاب شده اند.