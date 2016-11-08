سعید فائقی ضمن بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها در رابطه با انتخاب سلطانی‌فر به عنوان وزیر جدید ورزش و جوانان گفت: نباید همه چیز را قائم به فرد دانست و مهمترین موضوع برنامه ریزی و قانون است که ما را در ورزش به اهداف می رساند.

وی افزود: طبق چشم انداز ۱۴۰۴ باید در دو المپیک بعدی ایران جزو ۱۰ تیم برتر دنیا باشد، اما ما می دانیم که این موضوع خیلی سخت است پس بنابراین فرد نمی تواند ما را به این موفقیت برساند و برنامه هاست که موفقیت ما را در المپیک بعد مشخص می کند و از الان باید برنامه ها را به نحوی تعیین کنیم که تعداد مدال ها در المپیک های بعدی مشخص شده باشد.

معاون سابق سازمان تربیت بدنی در رابطه با عملکرد محمود گودرزی نیز گفت: به هر حال نباید پای درختی که قطع شده هیزم بریزیم اما او در طول این سال ها ۳۰ درصد از برنامه عقب بود.

فائقی در خصوص اهداف وزیر جدید گفت: محیط ورزش باید قانونی شود زیرا ورزش ما از نداشتن قانون رنج می برد. قانونی که در ورزش حال حاضر حاکم است، قانون سال ۱۳۵۰ و قدیمی است. در حال حاضر برای حوزه هایی مانند باشگاه‌داری قانون نداریم.

وی اضافه کرد: از نظر قانونی مالکیت باشگاه مغایر اساسنامه فدراسیون است ما این دو باشگاه را نتوانستیم به بخش خصوصی واگذار کنیم، اما با اصلاح آیین نامه و تصویب آن در هیات دولت می شود که این دو باشگاه در بورس عرضه شوند و مدیریت آنها نیز خصوصی شود.