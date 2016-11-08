گلستان میزبان جشنواره تئاتر خیابانی با موضوع قرآنی می شود

حجت الاسلام علی اصغر فضیلت در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بهره گیری از آموزه های قرآنی در زندگی، کار، خانواده، تعاون وهمکاری در نیکی ها و نگاه هنرمندانه و بهره مندی از شعار سال ۹۵ از دیدگاه مقام معظم رهبری از محورهای این جشنواره به شمار می رود.

وی ترویج سبک زندگی ایرانی – اسلامی، مقابله با جنگ نرم در قالب فعالیتهای فرهنگی و هنری، ثبات و قوام خانواده، فرهنگ ایثار و شهادت و نحوه همزیستی انسان با محیط زندگی از جمله موضوعات جشنواره دانست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان ادامه داد: خانواده و آسیب‌های اجتماعی، خانواده و ارزش‌های فرهنگ ایرانی_ اسلامی، امید به زندگی، تفریحات سالم – نشاط، حجاب و عفاف و نماز و عبادات از دیگر موضوعاتی است که برای جشنواره تئاتر خیابانی و نمایشنامه نویسی در نظر گرفته شده است.

وی در توضیح شرایط شرکت کنندگان در جشنواره، گفت: جشنواره به شکل رقابتی برگزار می شود از این رو باید که آثار متقاضیان تا پیش از این در هیچ جشنواره رقابتی سراسری شرکت نکرده باشد و چنانچه در هر مرحله، حضور اثر ارسالی در دیگر جشنواره ها برای ستاد محرز شد از حضور آن اثر در جشنواره جلوگیری می شود.

به گفته حجت الاسلام فضیلت به آثار راه یافته در جشنواره حداقل مبلغ چهار میلیون ریال پرداخت خواهد شد.

وی با بیان این نکته که مهلت ارسال لوح فشرده آثار تا ۱۵آذر سال جاری است، افزود: آثار پذیرفته شده یکم دی ماه اعلام شده و ۲۲ و ۲۳ دی ماه، جشنواره برگزار خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان در توضیح مدارک مورد نیاز متقاضیان تئاتر خیابانی، گفت: نامه درخواست حضور در جشنواره توسط کارگردان، چهار نسخه لوح فشرده تصویری و با کیفیت اثر، خلاصه طرح داستانی و اجرایی تایپ شده و خوانا، یک قطعه عکس پرسنلی کارگردان، تأییدیه اجرای عموم ، خلاصه سوابق کارگردان، ارائه مجوز کتبی نویسنده برای حضور در جشنواره از مدارک مورد نیاز متقاضیان تئاتر خیابانی است.

وی نامه درخواست حضور در جشنواره توسط نویسنده، خلاصه داستان نمایشنامه، چهار نسخه متن تایپ شده نمایشنامه و یک قطعه عکس پرسنلی نویسنده را از مدارک مورد نیاز متقاضیان نمایشنامه نویسی اعلام کرد.

حجت الاسلام فضیلت از اهدا جوایز در این جشنواره یاد کرد و گفت: به نفر اول چهار میلیون ریال، نفر دوم سه میلیون ریال و نفر سوم دو میلیون ریال در بخش کارگردانی اهدا می شود.

وی به اهدا جوایز در بخش طرح و ایده اشاره کرد و افزود: به نفر اول دو میلیون ریال، نفر دوم یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و نفر سوم یک میلیون ریال در این بخش اهدا می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان ادامه داد: به بهترین بازیگری مرد و زن هم در این جشنواره در سه رتبه اول، دوم و سوم جوایزی اهدا می شود.

وی در خاتمه از اهدا جایزه به برگزیدگان بخش نمایشنامه نویسی یاد کرد و گفت: به نفر نخست در این بخش از جشنواره ۶میلیون ریال، نفر دوم ۴میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و نفر سوم ۳میلیون ریال تعلق می گیرد.

گفتنی است علاقمندان به شرکت در جشنواره می توانند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره واقع در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بندرگز ارسال کنند.