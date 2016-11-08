آخرین وضعیت سهمیه ایران در آسیا/کویت سهمیه ای ندارد که به ما برسد

سهیل مهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره خبر افزایش تعداد سهمیه های ایران در لیگ قهرمانان آسیا به ۱+۳ گفت: هنوز سهمیه نهایی از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام نشده است. مسلما تا الان سهمیه ایران ۲+۲ است و بدتر از این نخواهد شد. هر اتفاق دیگری که در سهمیه ایران رخ بدهد، منوط به تغییر در سهمیه کشورهای بالادستی ایران و یا کشورهای غرب آسیا است.

وی درباره اینکه گفته می‌شود سهمیه کویت در لیگ قهرمانان آسیا به ایران رسیده و همین موضوع باعث افزایش سهمیه های کشورمان شده است، تصریح کرد: کویت در لیگ قهرمانان آسیا سهمیه ای ندارد که به ما برسد. در صورتی که اتفاق خاصی مثل محرومیت و یا انصراف برای کشورهایی که بالای ایران قرار دارند رخ بدهد، می توانیم امیدوار باشیم که سهمیه آنها به ایران برسد.

مسئول کمیته فنی و توسعه سازمان لیگ درباره اینکه چه کسی مقصر کم شدن سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا است؟ گفت: من دو سال پیش هشدار داده بودم که امکان کم شدن سهمیه ایران هست چرا که کشورهایی مثل عربستان، ازبکستان، قطر و امارات عملکردی داشته اند که روی سهمیه ایران موثر بوده است.

مهدی افزود: به طور کلی تقسیم سهمیه لیگ قهرمانان آسیا بر اساس عملکرد تیم ملی و عملکرد کشورها در لیگ قهرمانان آسیا صورت می‌گیرد. با توجه به اقبال خوب تیم ملی ایران و جایگاه ما در آسیا، بعید است امتیازی در این بخش از دست بدهیم ولی طبیعی است که کشورهای امارات، عربستان و قطر در بخش باشگاهی ساکت ننشسته اند. پیش بینی می‌کردیم که امارات ما را در بحث سهمیه بگیرد. حتی اگر تیم‌های قطری سال گذشته یک مقدار بیشتر موفق بودند، این کشور هم بالاتر از ایران در جدول سهمیه ها قرار می‌گرفت.

وی خاطرنشان کرد: وضعیت ممکن است برای ایران بدتر هم شود چرا که اگر تیم‌های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا نتایج خوبی نگیرند، سهمیه ما احتمالا کمتر می‌شود.

مسئول کمیته فنی و توسعه سازمان لیگ در پایان درباره طرح جدید کنفدراسیون فوتبال آسیا و ارزیابی اش از این طرح، گفت: به نظرم این طرح زیاد برای ما خوب نیست. فوتبالیست های ایرانی در مقابل فوتبالیست های آسیایی بازیکنان خوبی هستند ولی در مقایسه با بازیکنان غیر آسیایی وضعیت یک مقدار فرق می‌کند. در اینصورت باید ارز پرداخت شود که با توجه به بضاعت باشگاه های ایرانی، امکان جذب بازیکنان غیر آسیایی خوب وجود ندارد.

مهدی در پایان تاکید کرد: این طرح برای کشورهایی مثل قطر یا کشورهای شرق آسیا خوب است چون خیلی راحت بازیکنانی را به خدمت می گیرند که در سطح اول اروپا بازی می‌کنند. به عنوان مثال تیم‌های چینی بازیکنی را می گیرند که در آستانه امضای قرارداد با لیورپول قرار دارد. در هر صورت به نظرم این طرح حداقل در کوتاه مدت به نفع ما نیست.