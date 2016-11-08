بازرسان ستاد صیانت از حقوق شهروندی دامغان مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر مجد طی حکمی حجت الاسلام مرتضی میرکو رئیس اداره اوقاف و امور خیریه، محمد علی صرفی فرمانده حوزه مقاومت بسیج ادارات، فرهاد نادعلیان رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان و حمیده خورزانی کارشناس امور اجتماعی فرمانداری را به عنوان اعضای گروه بازرسی ستاد صیانت ازحریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی شهرستان منصوب کرد.

بر اساس این احکام صادره، ماموریت این گروه‌ها، بازرسی و ارزیابی از نحوه فعالیت‌های فرهنگی و اقدامات دستگاه‌های اجرایی در راستای عملیاتی کردن برنامه های ۹ گانه صیانت از حقوق شهروندی، برنامه های ۱۰ گانه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و مصوبه ۴۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی (دستگاه های مشمول قانون) در ادارات و نهادهای دولتی شهرستان دامغان به ویژه واحدهای تابعه و تحت پوشش بر اساس دستور العمل ها، خواهد بود.

تعیین سیاست ها و راهبردهای صیانت از حقوق شهروندی، آموزش و توانمند سازی مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی، اطلاع رسانی و آگاه سازی شهروندان، پیشگیری از تضییع حقوق شهروندان، ارتباطات مردمی و توسعه خدمات الکترونیکی، روان سازی قوانین و مقرارات، فضا سازی و تبلیغات محیطی، تشویق و ترغیب و پایش و بررسی وضعیت حقوق شهروندی از مهمترین برنامه های ۹ گانه صیانت از حقوق شهروندی است.